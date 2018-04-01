مشعل: صفقة القرن لن تمر وستسقط

اسطنبول: قال خالد مشعل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة “حماس″، خالد مشعل، إن صفقة القرن (الطرح الأمريكي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي) لن تمر وستسقط.

جاء ذلك في كلمة مشعل على هامش مشاركته في احتفاء جماعة الإخوان المسلمين، الأحد، بالذكرى التسعين لتأسيسها (22 مارس/ آذار 1928) بمصر، تحت عنوان “تسعون عاماً من العطاء”، بمركز أمير أفندي الثقافي، بالطرف الأوروبي لمدينة إسطنبول.

وفي كلمته، قال مشعل إن “الوضع الفلسطيني صعب، هناك انقسام وحصار على غزة وضغط هائل على الضفة والقدس والامة منشغلة في أزماتها”.

وأشار إلى أن إسرائيل “كانت تعتقد في مثل هذه الظروف أن تكتب السطر الأخير في القضية الفلسطينية بقرار (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب “، واصفا أن توجه واشنطن نقل سفارتها (قرار في ديسمبر/ كانون أول الماضي) للقدس في مايو/ أيار المقبل بأنه “اختبار”.

واستدرك قائلا “والله سنهزم إسرائيل وسنطهر القدس بإذن الله (.) والقدس ستظل قدسنا لا حق لإسرائيل فيها”.

وتابع “أما صفقة القرن تعلن أم لا تعلن تؤجل أم لا تؤجل، فلن تمر، ستسقط كما سقطت كل المشاريع″، مضيفا “بعض الناس يخشون علينا ويسألون هل لديكم قدرة على وقف صفقة القرن، ونحن نجيب صفقة القرن أعجز من أن تقف أمام إرادة فلسطين”.

ووجه مشعل في كلمته الشكر، للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مشيدا بـ”تركيا العزيزة العظيمة على فتح صدرها الكبير لكل المكلومين”، مؤكدا أن الله سيحفظ تركيا بهذا المعروف.

وأشاد مشعل بمؤسس جماعة الإخوان حسن البنا (14 أكتوبر/ تشرين أول 1906 – 12 فبراير/ شباط 1949م)، في الذكرى التسعين لتأسيس الإخوان، مضيفا “نهنئ أنفسنا (أيضا) فنحن من ثمرات الإخوان ولا فخر”.

ووجه الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة “حماس″، نصيحة لمن اعتبرهم “خصوما وأعداء للإخوان”، قائلا إن الجماعة تصيب وتخطئ وجماعة من المسلمين وليست معبرة عنهم ومن حق الجميع الاختلاف معها وانتقادها والمنافسة”، مستدركا “لكن بانصاف وشرف فليس من الحق إقصاء الإخوان”.

واستنكر “تقديم البعض عداوة الإخوان وخصومتها على المعارك الحقيقية والأعداء الحقيقيين الصهاينة ومن خلفهم”، متسائلا “أي عقل هذا؟”.

وقال إن “هذه النصيحة أقولها على العلن ليس انتصارا للاخوان وليست ضد أحد ولكن انحياز للمصلحة العامة”.

وأشار إلى أن “دعوة الإخوان تمتد شرقا وغربا ورأسيا وأفقيا”، مؤكدا أن “البعض يلصق التطرف بالإخوان وهم منه براء”. (الأناضول)