تونس تنفي منع والد عهد التميمي من دخول البلاد

تونس – “القدس العربي” ـ حسن سلمان

نفت السلطات التونسية ما روّجته بعض وسائل الإعلام حول رفضها منح تأشيرة لوالد المناضلة الفلسطينية عهد التميمي للمشاركة في فعاليات يوم الأرض.

وكانت نقابة المحامين التونسيين نظمت، السبت، تظاهرة في مدينة “اقصرين” (غرب) بمناسبة “يوم الأرض” لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية، حيث تم توجيه دعوة خاصة لباسم التميمي والدة الأسيرة الفلسطينية عهد التميمي، إلا أن رئيس الفرع عماد الهرماسي أكد أن السلطات التونسية رفضت منحه تأشيرة للدخول (رغم أن الخارجية الإسرائيلية مكّنته من ذلك)، وهو ما أثار موجة استنكار في تونس.

وسارعت الداخلية التونسية إلى إصدار بلاغ أكدت فيه أنه “خلافا لما تم تداوله بخصوص رفض السلطات التونسية منح والد الفلسطينية “عهد التميمي” التأشيرة القانونية لدخول تونس، تعلم وزارة الداخلية أنه تمت الموافقة يوم 30 آذار/مارس 2018 على تمكين المواطن الفلسطيني “باسم التميمي” من تأشيرة الدخول إلى تونس بناءً على طلب تم التقدم به يوم 29 مارس 2018″.