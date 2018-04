مغنية أمريكية تدعو بن سلمان لإطلاق سراح أمير سعودي

دبي: غردت نجمة البوب الأميركية شير دعما لأمير سعودي مسجون حاليا على خلفية قضايا فساد، داعية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أن “يكون طيب القلب…ويطلق سراحه”.

وكتبت شير في 30 من آذار/مارس الماضي أن ابنها إيليجاه حزين، مستخدمة رمزا تعبيريا (ايموجي) على شكل قلب محطم، بسبب مصير “صديقه العزيز الأمير تركي بن عبد الله”.

وأوقف الأمير تركي مع أكثر من 380 اميرا ورجل أعمال وشخصيات معروفة في السعودية، ونقلوا إلى فندق “ريتز كارلتون” في العاصمة السعودية حيث احتجزوا.

وقالت السلطات إن التوقيفات جرت في إطار حملة لمكافحة الفساد نفذتها لجنة يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (32 عاما).

والأمير تركي هو أحد أبناء العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله، وكان أميرا لمنطقة الرياض.

وكتبت شير في التغريدة التي امتلأت بالرموز التعبيرية داعية الأمير محمد بن سلمان الذي يقوم حاليا بجولة أميركية أن يكون “طيب القلب تجاه تركي ويطلق سراحه” مضيفة “إن شاء الله” باللغة الانكليزية.

Worry 4 My Son’s Good Friend Prince Turki bin Abdullah.He’s a Young Prince With Kind,& No Desire 2 Take Over Anything. Elijah Is,& Speaks So Fondly Of Turki. My2 Crown Prince Mohammad bin Salman al Saud,

”Be Kind 2 Turki & Let Him Go Free”,INSHALLAH

I Would Speak 4 Him

— Cher (@cher) March 30, 2018