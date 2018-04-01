إصابة فلسطيني بجراح خطيرة برصاص الاحتلال قرب حدود غزة

غزة: أُصيب فتى فلسطيني بجراح خطيرة في الرأس، الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب الحدود الشرقية الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال أشرف القدرة، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان: “أصيب مواطن بجراح خطيرة في الرأس برصاص الاحتلال، شرق مدينة خانيونس، جنوبي القطاع″.

وأضاف القدرة “إن الطواقم الطبية لا زالت تتعامل مع حالته”.

ولليوم الثالث على التوالي، يتجمّع العشرات من الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم بمسيرات “العودة” السلمية، لإحياء الذكرى الـ(42) ليوم الأرض.

واعتدت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين، الجمعة الماضي، ما أدى إلى استشهاد 17 فلسطينياً، وإصابة 1479 مواطناً. (الأناضول)