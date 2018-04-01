أردوغان يتهم نتنياهو بأنه “إرهابي” على خلفية المواجهات في غزة

أنقرة: اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بانه “ارهابي” بعدما رفض ان يتلقى جيشه “دروسا حول الاخلاق” من تركيا حول المواجهات الدامية الجمعة مع الفلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال أردوغان في خطاب متلفز أمام أنصاره في أضنة بجنوب البلاد “انت محتل يا نتنياهو وبوصفك محتلا انت موجود على هذه الأرض. في الوقت نفسه انت ارهابي”.

واضاف “ما تفعله بالفلسطينيين المضطهدين سيدرج في التاريخ ولن ننسى ذلك ابدا” موضحا ان “الشعب الاسرائيلي منزعج لما تفعله”.

واكد “نحن لم نتهم بالاحتلال”.

والجمعة تدفق عشرات آلاف الفلسطينيين إلى الحدود بين غزة وإسرائيل في اليوم الاول من “مسيرة العودة”. وهذا الاحتجاج المفترض أن يستمر ستة اسابيع يرمي إلى المطالبة بحق العودة للفلسطينيين الذين هجروا من أراضيهم بمئات الالاف أو هربوا خلال الحرب اثر قيام دولة إسرائيل في 1948.

والجمعة استشهد ما لا يقل عن 16 فلسطينيا اقتربوا من السياج برصاص إسرائيلي واصيب أكثر من 1400 بجروح بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

والسبت اتهم أردوغان إسرائيل بشن “هجوم غير انساني”.

لكن نتنياهو رد الاحد بالقول على تويتر ان “الجيش الاكثر اخلاقية في العالم لا يحتاج الى دروس في الاخلاق من الذي يقصف مدنيين عشوائيا منذ سنوات”.

وفي كلمة أمام الحشود قبل خطابه الاحد اتهم أردوغان إسرائيل بـ”انها دولة ارهابية”.

وتقيم أنقرة التي تدافع عن القضية الفلسطينية، علاقات حساسة مع إسرائيل رغم اتفاق تطبيع للعلاقات ابرم في 2016 بعد فتور دام سنوات.

وطالب الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ب”تحقيق مستقل” حول استخدام إسرائيل الرصاص الحي وهو طلب رفضته الدولة العبرية.(أ ف ب)