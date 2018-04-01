صورة لـ”الرئيس″ محمد صلاح تحصد إعجاب مئات الآلاف في 3 ساعات – (فيديو)

لندن-” القدس العربي”:

حصدت صورة نشرها نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح على حسابه على انستغرام، ما يزيد عن الـ 300 ألف علامة إعجاب خلال ثلاثة ساعات فقط ،عقب نشره للصورة صباح اليوم الأحد،.

الصورة توضح حوار تلفزيوني مع صلاح، ولم يقدم الأخير أي تفاصيل عن مناسبة الصورة.

وغير بعيد عن ذلك فقد وجدت صورة نشرها صلاح أيضا من فترة دراسته الجامعية بمدينة طنطا المصرية تداولا واسعا، في وسائل التواصل الاجتماعي المصرية.

والجدير بالذكر ان الصحف الإنكليزية اهتمت أمس السبت بالأصوات التي حصدها صلاح من قبل الناخبين المصريين في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا، وبرغم انه لم يكن ضمن المرشحين إلا انه حصد ما يزيد عن المليون صوت انتخابي كرئيس لمصر وفق صحف إنكليزية.