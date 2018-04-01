إنزال العلم الأمريكي من قنصلية واشنطن في سانت بطرسبورغ الروسية- (فيديو)

“القدس العربي”: تم إنزال العلم الأمريكي عن مقر القنصلية الأمريكية في مدينة سان بطرسبورغ تزامنا مع مغادرة موظفيها الدبلوماسيين والرعايا الأمريكيين على خلفية تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال الخميس إن بلاده سترد بالمثل على طرد دول غربية لدبلوماسيين روس، وستغلق القنصلية الأمريكية في سان بطرسبرغ إثر الخلاف بشأن تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

واضاف لافروف خلال إفادة صحافية “ستكون الإجراءات مماثلة وستتضمن العدد ذاته من الدبلوماسيين وكذلك قرارنا بسحب موافقتنا على السماح بالقنصلية العامة للولايات المتحدة بالعمل في سان بطرسبرغ”.