انتفاضة متأخرة تمنح أرسنال الفوز 3- صفر على ستوك في الدوري الإنكليزي

لندن:سجل أرسنال ثلاثة أهداف في آخر ربع ساعة مستفيدا من ركلتي جزاء ليفوز 3-صفر على ضيفه ستوك سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل بيير-إيمريك أوباميانج الهدف الأول من ركلة جزاء وأضاف المهاجم الغابوني المنضم في فترة الانتقالات الشتوية الماضية الهدف الثاني بتسديدة من مدى قريب بعد كرة عرضية في الدقيقة 86.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي أحرز ألكسندر لاكازيت الهدف الثالث لأصحاب الأرض من ركلة جزاء أخرى.

وبقي أرسنال في المركز السادس لكن رصيده أصبح 51 نقطة بينما استمرت معاناة ستوك وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثامنة على التوالي وتجمد رصيده عند 27 نقطة بالمركز 19 وقبل الأخير وبفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان.(رويترز).