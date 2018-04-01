فان ديك مدافع ليفربول يتطلع لمواجهة سيتي في دوري الأبطال

يتطلع فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول للمواجهة مع مانشستر سيتي متصدر الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وبفضل هدفين من المهاجمين ساديو ماني والمصري الدولي محمد صلاح قلب ليفربول تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه كريستال بالاس أمس السبت في المباراة رقم 100 للمدرب الألماني يورغن كلوب في الدوري الانكيزي الممتاز.

ولن تتاح لليفربول فترة كافية للاحتفال والراحة بالفوز المحلي إذ سيستضيف في ملعبه أنفيلد الأربعاء المقبل فريق المدرب بيب غوارديولا في البطولة الأوروبية الأبرز للأندية.

وقال فان ديك عر موقع ناديه الرسمي على الانترنت “أتطلع للمباراة وأعتقد أن كل لاعب يرغب في المشاركة في مثل هذه المباريات. ونحن سنستعد جيدا للمواجهة وسنكون على أهبة الاستعداد لها”.

وربما يخوض ليفربول المباراة محروما من جهود لاعب الوسط أدم لالانا الذي اضطر للخروج من مباراة الأمس بعد ثلاث دقائق من نزوله بديلا لأحد زملائه.

وبعد المباراة وصف المدرب كلوب إصابة لالانا بأنها “ضربة كبيرة جدا جدا” للفريق.

وسيغيب عن المواجهة أيضا المدافع جو جوميز بسبب تعرضه لإصابة في أربطة الكاحل خلال وجوده مع منتخب انجلترا الجمعة الماضي في مباراة ودية أمام هولندا.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بين فرق الدوري الانكليزي العشرين برصيد 66 نقطة متقدما بخمس نقاط على توتنهام هوتسبير الرابع والذي سيحل ضيفا على جاره اللندني تشيلسي حامل اللقب في وقت لاحق اليوم الأحد.(رويترز).