مئات المتظاهرين يطالبون في برلين بالإفراج عن بوتشيمون

برلين: شارك مئات المؤيدين لاستقلال اقليم كاتالونيا الاسباني في مسيرة الأحد في برلين للمطالبة بالافراج عن رئيس الاقليم المقال كارليس بوتشيمون، المحتجز في ألمانيا منذ الأسبوع الماضي ويواجه خطر التسليم إلى اسبانيا بتهمة العصيان.

ورفع المتظاهرون الذين ساروا تحت المطر من بوابة براندنبورغ إلى مقر وزارة العدل لافتات تطالب ب”اطلاق سراح بوتشيمون والمعتقلين السياسيين”.

ولوّح آخرون بعلم كاتالونيا الأصفر والأحمر والأزرق في المسيرة التي نظمها الفرع الألماني للجمعية الوطنية الكاتالونية، أحد أبرز الكيانات المؤيدة للاستقلال.

وقالت الموظفة في قطاع التسويق مونيكا زالديفار البالغة 34 عاما “ما نريد قوله ببساطة” افرجوا عن سياسيينا الكاتالونيين المنتخبين”.

واتهمت زالديفار الحكومة الأسبانية باستخدام المحاكم للنيل من قادة الاقليم الساعي للاستقلال عوضا عن محاولة التوصل الى حل سياسي للأزمة.

وتابعت “بالنسبة إلي، الأمر يتعلق بالديموقراطية في اسبانيا”.

وأفاد فيران كورنيلا أحد منظمي المسيرة وكالة فرانس برس بأنه يقدر عدد المشاركين بين “400 او 500″ شخص، في حين قالت الشرطة إن عددهم نحو 200 شخص.

واعتقل رجال الشرطة بوتشيمون الأحد الفائت في لاند شيلسفيغ-هولشتاين لدى وصوله من فنلندا بالسيارة في طريقه إلى بلجيكا حيث لجأ بعد فشل الانفصال الخريف الماضي، وذلك بموجب مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة عن اسبانيا.

وهو متهم، مع اثني عشر مسؤولا آخر من المطالبين باستقلال إقليم كاتالونيا، بـ”العصيان”، وهي تهمة عقوبتها السجن 30 عاما، وباختلاس أموال عامة، وبمحاولة فصل الاقليم الفاشلة عبر استفتاء نظم في خريف 2017.

وقالت محكمة كييل في شمال المانيا حيث اوقف الاحد انه “سيبقى موقوفا إلى حين اتخاذ قرار بشأن إجراءات التسليم”، موضحة أن القرار غير قابل للاستئناف.

وأمام القضاء الالماني فترة 60 يوما لاتخاذ القرار.(أ ف ب)