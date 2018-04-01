مصرع 15 عاملا في قطاع النفط في الكويت اثر تصادم حافلتين

الكويت: لقي 15 عاملا في القطاع النفطي الأحد مصرعهم اثر حادث اصطدام بين حافلتين كانتا تسيران في اتجاهين معاكسين، بالقرب من مقر شركة نفطية كويتية جنوب البلاد.

وقال مدير العلاقات العامة في الإدارة العامة للإطفاء العقيد خليل الأمير لوكالة فرانس برس إن أغلب الضحايا يحملون جنسيات دول آسيوية ويعملون في شركة “برقان” النفطية.

من جهته، أعلن مدير العلاقات العامة في شركة نفط الكويت، محمد البصري أن سبعة من القتلى هم من الهنود، وخمسة من المصريين بالاضافة إلى ثلاثة باكستانيين.

واصيب هنديان احدهما في حالة خطرة بالاضافة إلى كويتي في الحادث.

ووقع الحادث قرب مقر الشركة على بعد حوالى 30 كلم جنوب العاصمة الكويتية.