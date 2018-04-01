بن سلمان لن يزور بغداد … عراقيون هتفوا ضده “قاتل أبنائنا” ومؤسس “داعش” – (صور وفيديو)

نفت السعودية، ما تداولته وسائل إعلام عربية عن زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العراق، وذلك بعد أن تظاهر الالاف من المواطنين، الجمعة، رفضاً للزيارة، رافعين صوراً لولي العهد السعودي يتهمونه فيها بأنه “مؤسس″ تنظيم “الدولة”، ومسؤول عن قتل عدد من العراقيين.

وقال موقع “معلومة” إن عشرات الآلاف من المواطنين نظموا، تظاهرة شعبية حاشدة في منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد تنديدا بـ”جرائم” السعودية في العراق والمنطقة وزيارة ولي العهد محمد بن سلمان المحتملة إلى البلاد، مؤكدين أنها زيارة غير مرحب بها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية (لم تذكره)، إنه “لا صحة لما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن زيارة ولي العهد إلى العراق”.

ونوه المصدر بـ “العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطورات الإيجابية التي تشهدها مؤخرًا في المجالات كافة”.

وتداولت وسائل إعلام عربية خلال الأيام القليلة الماضية أنباءً عن زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي إلى العراق، وعن استعدادات جارية لاستقباله.

وكانت العاصمة العراقية شهدت مظاهرات لأنصار جزب الله رافضة لزيارة ولي العهد السعودي ، حيث رفعت لافتات تطالب بمحاكمة الأمير محمد بن سلمان باعتباره مجرم حرب.

وتحسنت العلاقات بين الدولتين الجارتين على نحو ملحوظ بدءا من العام الماضي، بعد عقود طويلة من التوتر في أعقاب اجتياح الرئيس العراقي السابق صدام حسين الكويت عام 1990.

وأجرى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير زيارة إلى بغداد، في فبراير/شباط 2017، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من ربع قرن.

بينما زار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الرياض، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وكانت أول زيارة من نوعها للرجل إلى السعودية، وشهدت إطلاق المجلس التنسيقي بين البلدين.(وكالات)