توتنهام يُقصي تشيلسي من صراع الأبطال بثلاثية تاريخية

لندن-”القدس العربي”:

أنعش توتنهام آماله في الترشح لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بانتصار تاريخي على حساب تشيلسي في قلب “ستامفورد بريدج” لم يتحقق منذ فبراير 1990، في الديربي اللندني الذي حسمه الفريق الضيف بثلاثية مقابل هدف، في ختام مباريات الجولة الـ32 للدوري الإنكليزي الممتاز.

افتتح حامل لقب البريميرليغ بوابة التهديف بعد مرور نصف ساعة كاملة، عن طريق كرة أرضية أرسلها النيجيري فيكتور موسيس من أقصى الزاوية اليمنى، ليُقابلها الإسباني ألفارو موراتا، برأسه بعد هدية الحارس الفرنسي هوغو لوريس في تقديره الخاطئ للكرة، ليترك أنطونيو كونتي العنان لنفسه، احتفالاً بهدف التقديم.

وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن الشوط الأول في طريقه للانتهاء بهدف موراتا السابع برأسه هذا الموسم، أتت الصدمة بتصويبة الدنمركي كريستين إريكسن، التي عجز حامي ويلي كاباييرو على التصدي لها، ليُسدل الستار على الشوط الأول المتوسط المستوى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي منتصف الشوط الثاني، أرسل الدولي الإنكليزي إريك داير تمريرة طولية في العمق، لمواطنه الشاب ديلي آلي، المُنطلق كالسهم نحو المرمى، ليتسلم الكرة بأريحية ويُودعها في شباك الحارس الأرجنتيني المغلوب على أمره، قبل أن يقتل نفس اللاعب المباراة إكلينيكيًا بهدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، باستغلال مثالي لارتباك المدافعين بعد تصدي الحارس لانفراد صريح مع الكوري الجنوبي سون هيونع مين.

بهذه النتيجة، يكون السبيرس قد عزز مكانه في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بالوصول للنقطة الـ64، بفارق نقطتين ومباراة أقل عن ليفربول صاحب المركز الثالث، فيما انتهت تقريبًا فرص أسود غرب لندن في المنافسة على مراكز الأبطال، بتجمد رصيدهم عند 56 نقطة وفي المركز الخامس.