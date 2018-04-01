ريال مدريد يستعيد قوته الضاربة قبل السفر لتورينو

لندن-”القدس العربي”:

تلقى عشاق ريال مدريد أنباء سارة، بشأن الثنائي الدولي الإسباني سيرخيو راموس وإيسكو، الغائب عن التدريبات الجماعية، منذ عودة النجوم الدوليين من عطلة الفيفا، وحتى مباراة الأمس ضد لاس بالماس، التي انتهت بفوز حامل لقب الليغا بثلاثية نظيفة لحساب الجولة الـ30.

وواجه القائد وصانع الألعاب مشاكل “الأحمال الزائدة” بعد مواجهة إسبانيا ضد الأرجنتين، التي سجل خلالها إيسكو ثلاثة أهداف هاتريك، ما تسبب في ابتعادهم عن تدريبات الميرينغي على مدار الأيام القليلة الماضية، لتزداد التكهنات حول فرصهم في اللحاق بموقعة منتصف الأسبوع المُرتقبة ضد يوفنتوس.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن تدريبات اليوم الأحد، شهدت عودة راموس وإيسكو، والمفاجأة السارة بالنسبة لزيدان وطاقمه المساعد، أن كليهما أكمل تدريباته على أكمل وجه، ولم تحدث أي شكوى من مضاعفات الأحمال الزائدة، ما فسره نفس المصدر، على أنه إشارة واضحة إلى جاهزية الثنائي لرحلة تورينو.

وسيحل ريال مدريد ضيفًا على ملعب “يوفنتوس آرينا” لمواجهة سيدة إيطاليا العجوز مساء الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، على أن يستضيف “سانتياغو بيرنابيو” موقعة الإياب مساء الأربعاء الأسبوع التالي، في مواجهة ثأرية بالنسبة لبطل الكالتشيو بعد هزيمته أمام أصدقاء كريستيانو رونالدو في نهائي الموسم الماضي بنتيجة 4-1.