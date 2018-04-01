نجل أحد رموز الثورة الجزائرية يشبه بومدين بهتلر!ـ(فيديو)

“القدس العربي”:

أثار نور الدين آيت حمودة، النائب البرلماني ونجل أحد رموز الثورة الجزائرية، الشهيد العقيد عميروش، جدلاً كبيراً، عندما شبّه الرئيس الجزائري الأسبق الراحل هواري بومدين، الذي كان قائد أركان جيش التحرير أثناء الثورة ، بالزعيم النازي هتلر!.

وقد وجد وزير المجاهدين الجزائري الطيب زيتوني نفسه في ورطة أمس السبت، خلال مراسيم الاحتفال بالذكرى التاسعة والخمسين لاستشهاد العقيدين عميروش وسي الحواس، على يد الاستعمار الفرنسي، وذلك بعدما أخذ ابن الراحل عميروش الكلمة، قائلا: “ما لقاه عميروش بعد الاستقلال حتى فرنسا لم تصنعه به خلال الاستعمار”.

وأضاف ” أن فرنسا قتلت عميروش كما قتلت الآلاف من الجزائريين، ولكن بومدين أخرج رفاته في بوسعادة و وضعها في السجن في ثكنة للدرك حتى عام 1983 ..حتى هتلر لم يفعل ذلك”.

من جهة أخرى دعا آيت حمودة إلى رفع مقص الرقابة عن عملية كتابة التاريخ، وتساءل: كيف نمجد عقبة بن نافع وننسى كسيلة (المقاوم الأمازيغي للفتح الإسلامي)؟.