هيئة السياحة القطرية تفتتح مكتبها التمثيلي في موسكو

الدوحة -”القدس العربي”:

افتتحت الهيئة العامة للسياحة بقطر مكتبها التمثيلي العاشر بين دول العالم، في العاصمة الروسية موسكو، في وقت تضاعف فيه عدد الزوار الروس للدوحة ما بين شهري كانون الثاني/ يناير- شباط/فبراير الماضيين إلى أكثر من أربع مرات، حيث بلغت نسبة النمو (43%) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لا سيما بعد إعفاء السياح الروس من تأشيرة الدخول إلى دولة قطر، في وقت تسيّر فيه الخطوط الجوية القطرية 28 رحلة أسبوعية مباشرة تربط الدوحة بالعاصمة موسكو وبمدينة سان بطرسبرج الروسية.

وقالت الهيئة العامة للسياحة في تصريح صحافي إن افتتاح مكتبها التمثيلي في موسكو يأتي “في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنويع الأسواق المصدرة للسياحة، وتعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية”.

ونوّهت الهيئة إلى أن المكتب التمثيلي سيتولى في روسيا مهمة الإشراف على مجموعة متنوعة من المبادرات والأنشطة الترويجية، بما في ذلك ورش العمل والترويج المباشر للمبيعات وتوفير التدريب السياحي المطلوب لوكلاء السفر في روسيا من خلال برنامج “طواش” الذي أطلقته الهيئة العامة للسياحة عبر شبكة الإنترنت، وإبرام الشراكات مع منظمي الرحلات السياحية وتنظيم رحلات التعارف والحملات الإعلامية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأنشطة المبتكرة التي تستهدف تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية متميزة لاستقبال الزوار الروس.

وحضر الافتتاح فهد بن محمد العطية، سفير قطر لدى روسيا الاتحادية والذي علّق قائلاً: “يسرني أن أشهد هذا التطور المهم، ولا سيما أنه يتزامن مع الاحتفال بالعام الثقافي (قطر-روسيا 2018)، والذي يهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل والاحترام لثقافتيّ البلدين. ولأن السياحة تعتبر وسيلة لبناء وتعزيز جسور التفاهم بين الثقافات، فإن جهود قطر في هذا الجانب ما كانت لتكتمل دون العمل مع قطاع السياحة الروسي”.

ومن جانبه، قال حسن الإبراهيم، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة: “لا يمكننا أن نحقق الأهداف الواردة في خطتنا الخمسية للفترة 2017 -2023 دون الدخول إلى مجموعة من الأسواق المهمة حول العالم، والتي تعتبر السوق الروسية من أبرزها، ولا شك أن روسيا تمثل سوقاً واعدة وذات أهمية بالغة بالنسبة لجهود قطر الرامية لتنويع أسواقها المصدرة وشرائح الزوار القادمين إليها، ولذلك فنحن نواصل العمل من أجل تسهيل وصول الزوار الروس إلى قطر. وبافتتاح مكتبنا التمثيلي في موسكو، فإننا نبرهن على التزامنا بمواصلة جهودنا لتسهيل تدفق حركة السياحة الروسية إلى قطر والتعريف بالعروض التي تطرحها قطر في سوق السياحة الروسية”.

وعلّق راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة قائلاً: “روسيا هي إحدى أبرز الأسواق المصدرة للسياحة حول العالم، وهي أحد الأسواق التي استهدفناها منذ فترة طويلة لتحقيق النمو الذي نسعى لتحقيقه، على مستوى سياحة الترفيه والأعمال على حد سواء. ولا شك أن وجود مكتب تمثيلي في السوق الروسية سيمكننا من الترويج لقطر بين المسافرين الروس وكذلك تكوين شبكة علاقات قوية بين العاملين في صناعة السياحة في روسيا الذين سيتولون مهمة الترويج لقطر كوجهة سياحية”، وأضاف:” يأتي افتتاح مكتبنا التمثيلي في روسيا، ليعزز من صدى رسالتنا قطر ترحب بالعالم.”

وينضم مكتب الهيئة العامة للسياحة في روسيا بذلك إلى شبكة من المكاتب التمثيلية المنتشرة حول العالم، والتي تغطي حالياً المملكة المتحدة وايرلندا وفرنسا وألمانيا والنمسا وسويسرا وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة جنوب شرق آسيا. ويتوقع مسؤولون في الهيئة العامة للسياحة افتتاح مكتب الهيئة في الهند قريباً.

وكانت الهيئة العامة للسياحة قد أضافت اللغة الروسية لقائمة اللغات التي يتحدث بها موقعها الرسمي (www.visitqatar.qa) لتعريف الزوار الروس بالعروض والمزايا، وخيارات الضيافة، والفعاليات السياحية التي تتمتع بها قطر.