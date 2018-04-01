في ثالث أيام “مسيرة العودة”.. نيران جيش الاحتلال تصيب 9 فلسطينيين في غزة

غزة: أُصيب 9 فلسطينيين، الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم إصابة “خطيرة”، قرب الحدود الشرقية الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان وصل “الأناضول” نسخة منه، إن 9 فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأضاف القدرة أن “الطواقم الطبية وصفت حالة الإصابات بالمتوسطة، عدا واحدة وصفتها بالخطيرة”.

ولليوم الثالث على التوالي، يتجمّع عشرات الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم بمسيرات “العودة” السلمية، لإحياء الذكرى الـ(42) ليوم الأرض.

واعتدت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين، الجمعة الماضي؛ ما أدى إلى استشهاد 17 فلسطينياً، وإصابة قرابة 1500 آخرين.

وأمس السبت، نكّست السفارات الفلسطينية الأعلام على مقارها، تنفيذاً لإعلان الرئيس محمود عباس، يوم حداد وطني على أرواح شهداء الأرض.

“ويوم الأرض”، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس/ آذار 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل)، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي. (الأناضول).