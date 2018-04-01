المغرب نبه الأمم المتحدة من توغلات “خطيرة” لبوليساريو في الصحراء الغربية

الرباط: أعلنت السلطات المغربية الأحد انها نبهت مجلس الأمن الدولي من توغلات “شديدة الخطورة” من قبل جبهة البوليساريوفي المنطقة العازلة في الصحراء الغربية.

وقال وزير الخارجية ناصر بوريطة للصحافيين “هناك استفزازات ومناورات، الجزائر تشجع البوليساريو لتغيير وضع هذه المنطقة” العازلة التي وضعت منذ أوائل التسعينات تحت مسؤولية الأمم المتحدة.

واضاف “إذا لم تكن الأمم المتحدة مستعدة لوضع حد لهذه الاستفزازات، فان المغرب سيتحمل مسؤولياته ولن يتسامح مع أي تغيير يمكن أن يحدث في هذه المنطقة”.

والصحراء الغربية منطقة صحراوية شاسعة مساحتها 266 ألف كلم مربع مع 1100 كلم واجهة على المحيط الأطلسي هي المنطقة الوحيدة في القارة الأفريقية التي لم تتم تسوية وضعها بعد الاستعمار.

ويسيطر المغرب على 80% من الصحراء الغربية في حين تسيطر البوليساريو على 20% يفصل بينهما جدار ومنطقة عازلة تنتشر فيها قوات الأمم المتحدة.

ويتهم المغرب البوليساريو المدعومة من الجزائر بالتوغل في المنطقة العازلة بالقرب من غرغارات، غير بعيد عن الحدود مع موريتانيا.

من جهته، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في المؤتمر الصحافي “هذا الاستفزاز مستمر منذ بعض الوقت، ولن يبقى المغرب مكتوف الايدي في مواجهة الهجمات المستمرة التي تسعى الى تغيير وضع المناطق في الشرق”.

وقد التقى الرجلان لجنتي الشؤون الخارجية في البرلمان وقادة الاحزاب السياسية المغربية لاطلاعهم على “التطورات الخطيرة في شرق المنظومة الدفاعية للمملكة”.

وكان مجلس الأمن الدولي حض قبل عشرة ايام المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية على مواصلة المحادثات حول اعادة إطلاق المفاوضات لتسوية النزاع.

وقد التقى المبعوث الأممي هورست كوهلر اعضاء المجلس في اجتماع مغلق لاطلاعهم على محادثاته مع ممثلي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.

وأعرب اعضاء مجلس الأمن عن “دعمهم الكامل” لجهود الرئيس الألماني السابق من اجل “اعادة احياء عملية التفاوض بدينامية وروحية جديدة”.

والصحراء الغربية المنطقة الصحراوية الشاسعة التي تبلغ مساحتها 266 ألف كلم مربعا، كانت مستعمرة اسبانية حتى 1975 حين انتقل معظمها الى سيطرة المملكة المغربية.

وتعتبر الرباط الصحراء الغربية جزءا من اراضيها وتقترح “للتسوية” حكما ذاتيا تحت سيادتها.

في المقابل تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير المصير يمكن ان يؤدي الى الاستقلال.(أ ف ب).