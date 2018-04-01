﻿وظيفة الـ «أشر» تقتحم السياسة في مصر للمرة الأولى

القاهرة ـ «القدس العربي»: وظيفة موجودة في مصر منذ سنوات، إلا أن معظم المواطنين لم يعلموا بها إلا مع انطلاق عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بعد انتشار بنات أمام اللجان الانتخابية يرقصن ويغنين ويرتدين تيشيرتات مكتوب عليها « إنزل ـ شارك»، ويحثّن الناس على التصويت.

الوظيفة تسمى «أشر» usher ، وتتطلب قدرا من الجمال وحسن المظهر والأناقة، اقتصر الأمر فيها في السنوات الماضية على المؤتمرات، وافتتاح المولات ومحلات الملابس.

يمكن أن تعرف هذه الوظيفة بالكومبارس، لكنها لا تتعلق بالتمثيل بقدر ما تتعلق بالمؤاتمرات وغيرها من «الايفنتات» المرتبطة بالحفلات كأعياد الميلاد والدعاية لمنتج معين في الشوارع.

كان المصريون يتعاملون ببساطة مع هولاء المنتشرين في المولات باعتبارهم من أصحاب المحلات أو على أقل تقدير من العاملين فيه، ولا يعلمون أن الأمر هو وظيفة يبلغ عدد ساعات العمل فيها من 6 إلى 8 ساعات بمقابل مادي.

ومثلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة موسم عمل لـ «أشر»، بعد أن زاد الطلب عليهم للتواجد أمام اللجان الانتخابية. واستعان رجال الأعمال الموالون للرئيس المصري المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي، بعدد من ممتهني الوظيفة، لإظهار اللجان الانتخابية مزدحمة، إضافة إلى إضفاء نوع من البهجة بالغناء والرقص لجذب المواطنين للتصويت في الانتخابات.

وأثار الأمر جدلا في مصر، بين من يتهم هؤلاء الشباب بأنهم قبلوا أدوارا تتاجر بأحلام المصريين في العدل والحرية والكرامة الإنسانية، وآخرين يرون أنهم حاولوا كسب أموال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، اشتباكات عديدة بين المؤيدين والرافضين لوظيفة «الأشر»، بعد رصد عدد من الشباب وهم يدعون للوقوف أمام اللجان بمقابل مادي يتراوح بين الـ 150 جنيها والـ 400 جنيه حسب موقع اللجنة والشروط المطلوب توفرها في «الأشر».حيث كتب ميدو مجدي، يعمل في توريد الكومبارس على صفحته على الفيسبوك :»مطلوب 100 بنت للوقوف أمام اللجان الانتخابية في منطقة وسط القاهرة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا بمقابل مادي يومي يبلغ 150 جنيها». ورد على مهاجميه الذين اعتبروه يتاجر في كل شيء حتى السياسة، قائلاً:» الدعاية الانتخابية ليست متاجرة، هذا ايفينت ومطلوب أشرز».

فيما كتبت مروة ملك:» نريد بنات في محطة مترو أنور السادات من الساعة التاسعة صباحا حتى السادسة مساءً، بمقابل 150 جنيها.. العمل يتعلق بالانتخابات».

وانتشرت في الآونة الأخيرة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لموردي «الأشر» ويعتبر الموردون أشبه بالمسؤول في السينما عن توفير المجاميع لعمل درامي، لكنه هنا الأمر مختلف. وعرفت مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، اعتماد رجال الأعمال ومرشحي مجلس النواب على البلطجية في الانتخابات، لترهيب المنافسين وإظهار قوتهم من خلال عدد من يحيطون بهم أو يرفعون صورهم، ومع مرور الوقت بات الاعتماد على البلطجية غير مقبول ويأتي بنتائج عكسية، فاتجه رجال الأعمال لموردي الأشرز.