﻿أقباط مصر يحتفلون بـ«أحد السعف» وسط إجراءات أمنية مشددة

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ وكالات: احتفل الأقباط في مصر،أمس الأحد، عبر قداسات دينية في مختلف الكنائس، بيوم «السعف» أحد أكبر المظاهر الدينية المسيحية، قبل أسبوع من الاحتفاء بعيد القيامة.

و«أحد السعف» هو الأحد السابع من الصوم الكبير (55 يوما) والأخير لدى المسيحيين قبل أسبوع من عيد القيامة، وهو يوم ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس، حيث استقبله أهلها رافعين سعف النخيل وأغصان الزيتون، ويسمى في بعض الدول أيضا بـ«أحد الشعانين». ‎

وترأس بابا أقباط مصر، تواضروس الثانى، أمس الأحد قداسا دينيا كبيرا في كنيسة العذراء مريم والقديسة مارينا شمالي البلاد، بحضور عدد كبير من رجال الدين المسيحي والمسيحيين. وبثت قناة مي سات القبطية الأرثوذكسية المصرية، فعاليات القداس وظهر تواضروس، ورجال للدين المسيحي بزي أبيض، وألقى البابا كلمة بخصوص المناسبة.

وترددت ترانيم كنسية خاصة بهذه المناسبة في جوانب المقر الكنسي الذي ظهرت في بعض أركانه سعف النخيل.

كما احتفت الكنيسة الانجيلية في قصر الدوبارة (وسط القاهرة)، بأحد السعف عبر الترانيم أيضا.

وسعف النخيل يظهر بصورة لافتة في مقدمة مظاهر بهجة واحتفاء المسيحيين في مصر في هذه المناسبة.

وأعلنت الداخلية المصرية، السبت، رفع استعدادتها الأمنية إلى الدرجة القصوى، لتأمين تلك الاحتفالات عبر تأمين الكنائس في جميع محافظات مصر (27 محافظة).

وكلف وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، أمس مساعديه بـ«اتخاذ الإجراءات الاحترازية (لم يحددها) لتأمين احتفالات المواطنين، والتصدي الحاسم لأي محاولة من شأنها تعطيل أو تعكير أجواء الاحتفالات، وفق بيان نقله التلفزيون الحكومي.

وشهدت احتفالات أحد السعف، العام الماضي، وقوع تفجيرين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل 45 شخصًا، وإصابة 125 آخرين، وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤوليته عنهما، ما دفع الكنيسة لإلغاء احتفالات «عيد القيامة» آنذاك.

ويقدر عدد المسيحيين في مصر بنحو 15 مليون نسمة وفق تقديرات كنسية عام 2015، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغين وفق إحصائيات حديثة 104 ملايين نسمة.

وفي مصر 2626 كنيسة: 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 بروتستانتية و200 كاثوليكية، وفق تقديرات أوردتها صحيفة «الأهرام» المملوكة للدولة في 2017.