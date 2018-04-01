﻿اجتماع برلماني مغربي طارئ لبحث تطورات ملف الصحراء دبلوماسياً وميدانياً

الرباط – «القدس العربي» : بدأ شهر نيسان/ ابريل، وبدأت معه جولة جديدة من الحرب الدبلوماسية بين المغرب وجبهة البوليساريو، والميدان هو مجلس الامن الدولي الذي يعقد دورته السنوية لمتابعة تطورات النزاع ويصدر في نهايتها قراراً بتمديد مهمة بعثة أمم المتحدة في المنطقة ورؤيته للنزاع وتسويته.

ويستند قرار مجلس الأمن الجديد على تقرير يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة على ضوء تقرير يقدمه له مبعوثه للمنطقة حول تطورات النزاع خلال السنة الماضية ويشكل القرار الجديد توجيه المجلس للامين العام للمنظمة الدولية ومبعوثه في تدبير النزاع وتطوراته خلال السنة القادمة، خاصة في ظل تعثر عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة منذ 1988.

وثمّن انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السنوي حول الصحراء، الذي سيقدمه خلال الايام القادمة رسميا لمجلس الامن الخطوات التي قام بها مبعوثه الشخصي إلى الصحراء، هورست كوهلر، منذ تعيينه، والمتمثلة في لقاءات عقدها في برلين مع قادة جبهة البوليساريو ووزيري خارجية موريتانيا والجزائر ولقاء مع وزير الخارجية المغربي في لشبونة ومشاورات واسعة مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، الذين عبروا عن دعمهم الكامل للمسلسل السياسي الجاري تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ودعمهم له.

دعوة الجزائر لتحمل مسؤوليتها

ووجّه غوتيريس، في تقريره المسرب ونشرت في المغرب فقرات منه تقترب من المقاربة المغربية للنزاع، دعوة للجزائر إلى تحمل مسؤوليتها عبر المساهمة القوية في المسلسل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة والانخراط فيه بهدف الوصول إلى الحل السياسي المنشود والتأكيد على الولاية الفردية والحصرية للأمم المتحدة في قيادة المسلسل السياسي.

ويصر المغرب أن الجزائر الطرف الرئيسي في النزاع المتفجر منذ 1976 وان جبهة البوليساريو تخوض حربا جزائرية بالوكالة، فيما تقول الجزائر انها تدعم الجبهة انطلاقا من إيمانها بحق الشعوب في تقرير المصير.

كما يرفض المغرب دوراً للاتحاد الافريقي الذي دخله في كانون الثاني/ يناير 2017، ويعتبر ان قرارات الاتحاد ذات الصلة بالنزاع الصحراوي ومنذ 1982 منحازة وغير حيادية وتشير قرارات مجلس الامن الى دور للاتحاد الافريقي.

وأفاد غوتيريش في مسودة أولية من تقريره أن مجلس الأمن طلب منه في كل قراراته المتعلقة بالصحراء منذ 2007 السهر على تسهيل انطلاق المفاوضات السياسية بين أطراف النزاع من دون شروط مسبقة وبحسن نية. وتطرق الى الوضع المتوتر في المنطقة العازلة في الصحراء بسبب نشر جبهة البوليساريو عناصر مسلحة في هذه المناطق، خاصة الكركرات على الحدود الموريتانية، ودعا كافة الأطراف إلى ضبط النفس، مثمناً الموقف الرزين للمغرب إزاء هذه الأحداث. واشتعلت أزمة الكركرات صيف 2016 وهددت اتفاق اطلاق النار المبرم بين طرفي النزاع في 1991 واقترح غوتيريش في تقريره إيفاد بعثة فنية إلى الكركرات لبحث كيفية حل الأزمة في هذه المنطقة العازلة وتثبيت الإتفاقات الإطار لوقف إطلاق النار مجدداً والدعوة للمغرب بقوة الى إعادة النظر في هذه الخطوة حتى يتسنى لطرفي النزاع المشاركة في نقاش مبني على حسن النية بشأن هذه القضية.

وأشارت المسودة إلى أن بعثة الخبراء منصوص عليها في الفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 2351 (2017) ، الذي يمدد ولاية مينورسو. والذي يقر بأن أزمة الكركرات «تثير قضية جوهرية تتعلق بوقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة، كما تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة النظر في طرق لحلها». وأحال الأمين العام على المجلس مذكرات شفوية في 2 حزيران/ يونيو 2017 إلى جبهة البوليساريو والمغرب تقترح حل هذه الأزمة بإرسال بعثة خبراء تكون «مسؤولة عن إجراء مشاورات مستفيضة مع طرفي الصراع». وشدد غوتيريش على ضرورة انسحاب «بوليساريو» من هذه المناطق وتفادي أي عمل من شأنه أن يغير وضعها القانوني كمنطقة عازلة خالية من السلاح، في إشارة إلى محاولات انتشار عناصر «بوليساريو» المسلحة في هذه المناطق التي تقدمها دعايته على أنها «مناطق محررة». وكما شدد في تقريره على رفض أي عرقلة لحركة المسافرين والنقل التجاري في معبر الكركرات. وتطرق التقرير للرسائل التي بعث بها زعيم الجبهة للأمم المتحدة والمتعلقة أساساً بانسداد أفق حل النزاع، والمناشدات بخصوص تنفيذ بنود القرار الأممي الأخير حول نزاع الصحراء 2351 . وأشار إلى القواعد الأربع التي حددها العاهل المغربي في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ووضعها كأسس للمسلسل السياسي بهدف إيجاد حل دائم وعادل لنزاع الصحراء، وذكّر بهذه القواعد التي حددها العاهل المغربي في استحالة الحديث عن أي حل في الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة عليها، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها، والاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه، وما يترتب عن ذلك من دعوة جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له، والالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة رعاية مسار التسوية، وأخيراً الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة.

أستفزازات البوليساريو

وعقدت لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في مجلس النواب المغربي أمس الاحد اجتماعا بحضور وزيري الخارجية والداخلية حول تطورات ملف الصحراء دبلوماسيا وميدانيا. وقالت مصادر برلمانية ان ناصر بوريطة وزير الخارجية استعرض التطورات الميدانية في المنطقة، مشيرا إلى «استفزازات جبهة البوليساريو في المناطق الصحراوية العازلة، مثل بلدتي بئر لحلو شرقا والكركرات جنوبا»، والتي قال المسؤول الحكومي، انها تتطلب ردا دبلوماسيا قويا». وقال إن هذه «الاستفزازات تأتي ردا على التحرك الدبلوماسي المغربي المكثف الأخير دوليا وإفريقيا». وأفادت ان أحد البرلمانيين عن حزب «الأصالة والمعاصرة»، اقترح على وزير الخارجية «شن هجوم جوي ضد عناصر جبهة البوليساريو»، رداً على تواجدها في هذه المناطق. ويتوقع قيام «هورست كوهلر» المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ملف الصحراء، بزيارة في الأيام القليلة المقبلة، إلى منطقة الصحراء المتنازع عليها. وتؤكد مصادر الامانة العامة للامم المتحدة ان الزيارة المرتقبة ستكون قبل نهاية شهر نيسان/ أبريل وذلك في إطار سعي «هورست كوهلر» إلى الوقوف عن كثب على الأوضاع في الصحراء للتحضير لجلسة بحضوره يعقدها مجلس الامن في دورته حول النزاع. ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن قرارا يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) التي تنتهي في 30 نيسان/ أبريل 2018، بعد مناقشة المجلس تقرير الأمين العام «أنطونيو غوتيريس» الذي يشخص الحالة في الإقليم ومستقبل النزاع، كما سيطلعه الممثل الخاص للأمين العام الكندي «كولين ستيوارت» (رئيس المينورسو) ، ومدير الشؤون السياسية على الحالة قبل تجديد مدة البعثة الأممية في منطقة النزاع.

ودعا مشروع تقرير غوتيريس الى المحافظة على ميزانية بعثة الامم المتحدة المنتشرة بالصحراء (المينورسو) لأهميتها في تمكين البعثة الأممية من الاضطلاع بالمهام الموكلة اليها وتضغط جبهة البوليساريو من أجل توسيع صلاحيات «المينورسو» لتشمل حقوق الإنسان. وقال ابراهيم غالي الأمين العام للجبهة في مؤتمر عقد بالجزائر أنه من غير المقبول أن تكون الأمم المتحدة وهي المسؤولة المباشرة عن منطقة النزاع في الصحراء «غائبة « عن حماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها وأن لا يكون لبعثتها (المينورسو) مكون خاص بهذا الملف على غرار كل بعثات حفظ السلام في العالم».

وشكّل توسيع صلاحيات المينورسيو لتشمل مراقبة حقوق الانسان والتقرير بها محور المعركة الدبلوماسية في دورة مجلس الامن حول الصحراء 2017 واعتبر المغرب ان القرار الذي أصدره المجلس في نهاية الدورة وحمل رقم 2351، هزيمة حقوقية للجبهة، لنجاحه في استبعاد رغبة الجبهة ومؤازريها الملحة في توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.