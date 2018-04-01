﻿أنباء عن التوصل لاتفاق حول دوما… واعتداءات النظام على مُهجَّري الغوطة تتواصل

دمشق – «القدس العربي» : بعد تهجير نحو 40 ألف شخص على دفعات إلى مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا، فرض النظام السوري سيطرته على معظم مساحة الغوطة الشرقية في محيط العاصمة، باستثناء مدينة دوما التي تستمر المباحثات من اجل تحديد مصير أهلها، في حين توصلت اللجنة التفاوضية التي تضم ممثلي المعارضة من مدنيين وعسكريين، إلى اتفاق مع الجانب الروسي يقضي بإخراج الحالات الإنسانية إلى الشمال السوري مع استمرار وقف إطلاق النار، يجري ذلك وسط تحذير الائتلاف الوطني المعارض من أية هجمات محتملة على محافظة ادلب التي باتت تؤوي أكثر من مليوني مدني، مشيراً إلى ان ذلك سيسبب كارثة إنسانية.

وكالة أنباء النظام «سانا»، ذكرت امس الأحد، ان الانباء الأولية تفيد بالتوصل إلى اتفاق يقضي بخروج جيش الإسلام من مدينة دوما بالغوطة الشرقية، إلى جرابلس شمالي حلب، وتسوية أوضاع المتبقين، مشيرة إلى ان الاتفاق يشمل تسليم جيش الإسلام أسلحته الثقيلة والمتوسطة للنظام، وأوضحت الوكالة أن الاتفاق ينص على عودة مؤسسات النظام السوري إلى مدينة دوما، وتسليم جميع الأسرى والجثث لدى جيش الإسلام للنظام، دون الحديث عن صفقة لتبادل الاسرى والمعتقلين لدى الطرفين.

فيما نقلت صحيفة «الوطن» المقربة من النظام، عن مصادر دبلوماسية غربية في دمشق أن الاتفاق مع «جيش الإسلام» تم، وقد يبدأ تنفيذه بخصوص تسليم السلاح الثقيل والاستعداد لمغادرة المدينة نحو مناطق في شمالي سوريا. بينما أكدت وكالة الصحافة الفرنسية توصل فصيل جيش الإسلام وروسيا إلى اتفاق نهائي لإجلاء المقاتلين والمدنيين الراغبين من مدينة دوما. المصادر أكدت أن الاتفاق يقضي بخروج مقاتلي «جيش الإسلام» باتجاه مدينة جرابلس الحدودية مع تركيا في ريف حلب الشمالي الشرقي بسلاحهم الخفيف فقط ويمنع على مقاتلي جيش الإسلام اصطحاب أي سلاح متوسط.

رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، يوري يفتوشينكو قال إنه تم إخراج قرابة 41.126 ألف مقاتل مع أفراد عائلاتهم من عربين، وجوبر، وعين ترما، وزملكا، جميعهم توجهوا إلى مدينة قلعة المضيق في منطقة خفض التصعيد في إدلب، بمواكبة سيارات الأمن التابعة للنظام السوري، وسيارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر السوري، والجنود العسكريين للشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية.

رحلة التهجير

وقالت وزارة الدفاع الروسية ان عملية خروج السكان المدنيين من مدينة دوما عبر معبر مخيم الوافدين، مازالت مستمرة، حيث خرج خلال 24 ساعة الماضية 607 شخصاً، وفي المجموع، منذ 28 شباط خرج 29102 شخصاً من الغوطة الشرقية، وذكرت الوزارة انه «منذ بداية تشغيل الهدنات الإنسانية بدعم مركز المصالحة الروسي خرج أكثر من 150000 شخص من الغوطة الشرقية».

وفي اعقاب الانتهاء من عمليات تهجير القطاع الأوسط، خرج أمس الاحد 1700 مقاتل من «فيلق الرحمن» مع عائلاتهم من مدينة دوما باتجاه الشمال السوري، في حين وصلت القافلة الثامنة والأخيرة من القطاع الأوسط في الغوطة الشرقية إلى قلعة المضيق بريف حماة، أمس الاحد، وأقلت 2935 شخصاً، توزعوا على 65 حافلة، وبذلك طوت معظم بلدات ريف دمشق سجلاً حافلاً من مقاومتها للنظام السوري، بعد الضغط عليها من اجل ابرام اتفاق يقضي بوقف ارتكاب المجازر بحق آلاف المحاصرين في ريف العاصمة، مقابل تهجير أكثر من 40 ألف مدني وعسكري من معارضي النظام إلى شمالي سوريا.

القافلة الأخيرة من القطاع الأوسط تعرضت خلال رحلتها إلى إطلاق نار أثناء عبورها منطقة «بيت ياشوط» الموالية للنظام في ريف حماة، ما أدى إلى إصابة 6 مدنيين بجروح، بينهم نساء، في حين أسعف المصابون إلى مشافي ادلب، واتى ذلك بعد يوم واحد، مما قيل انه حادث مروري، رجحت مصادر مطلعة انه مفتعل من قبل قوات النظام، اودى يوم أمس بحياة 5 أشخاص من مهجري الغوطة الشرقية. وكانت القافلة السابعة من مهجري القطاع الأوسط قد أقلت أكثر من سبعة آلاف شخص، ضمن 123 حافلة، واعتبرت أكبر قافلة لمهجري الغوطة الشرقية.

مقتل قياديين

من جهة أخرى قتل قياديان لدى «جيش الإسلام»، ليلة أمس الأحد، في مدينة دوما، آخر معاقل المعارضة في الغوطة الشرقية، وسط تضارب أنباء حول ظروف مقتلهما، حيث تقول الرواية المتدولة ان جثتيهما وجدتا بالقرب من «سجن الباطون» إثر قصف مدفعي لقوات النظام على المدينة. بينما قالت مصادر واسعة الاطلاع من مدينة دوما فضلت حجب هويتها لـ «القدس العربي» إن مسؤولي «الإدارة والمالية» لدى جيش الإسلام «نعمان الأجوة» الملقب بـ «ابو علي إدارة» وأخاه محمد الملقب بـ «أبو عمر مالية» تمت تصفيتهما بطلق ناري دون التأكد من هوية الفاعل، ولم يعرف ما اذا كان جيش الإسلام قام بتصفيتهما، او ان ذلك تم على يد احد عملاء النظام السوري.

وبيّن المصدر ان «أبو علي إدارة» هو الصديق المقرب لقائد جيش الإسلام السابق «زهران علوش» ونائبه، كما كان ذارعه اليمنى ومسؤول الملف الخارجي لجيش الإسلام، والمنسق مع «محمد علوش» القيادي البارز لدى التشكيل. كما كان القيادي «أبو علي ادراة» مرافق زهران علوش في الجولات المحلية كافة، والزيارات الخارجية، وشغل منصب المستشار الأول لزهران علوش، ولكن تلك المناصب سحبت منه عقب اغتيال «علوش». وفي عهد القائد الحالي لجيش الإسلام «البويضاني» تم تهميش القياديين، وتعريتهما من الكثير من المناصب التي كانا يتقلدانها، حيث قام البويضاني، بعزل القيادي « أبو علي إدارة» من ملف الخارجية، وتسليم الملف لـ»ياسر دلوان»، الذي يشغل منصب مدير المكتب السياسي لجيش الإسلام.