﻿مسلسل تصريحات اردوغان «النارية»… مهاجمة أمريكا وإسرائيل واستصغار بن زايد

إسطنبول ـ «القدس العربي»: لا يتوانى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن إطلاق تصريحات توصف بـ«النارية» ضد خصومه السياسيين داخل وخارج البلاد، وصولاً لمهاجمة رؤساء كبرى الدول حول العالم بألفاظ وعبارات حادة جداً من النادر استخدامها في العرف الدبلوماسي بين الدول.

وبشكل عام، يركز الرئيس التركي هجومه الخطابي ضد الدول الغربية والاتحاد الأوروبي بسبب الخلافات الحادة والمتصاعدة بين الجانبين في السنوات إلى الأخيرة، إلى جانب ما يعتبره البعض محاولة من اردوغان لتعزيز جمهوره داخل التركي من خلال «تعزيز الخطاب القومي» وتوسيع شعبيته في العالم الإسلامي والتي تتغذى بشكل أساسي على «معاداة إسرائيل والغرب».

وبينما تلقى تصريحاته قبولاً لدى شريحة واسعة من المحافظين والقوميين الأتراك، ترى شريحة أخرى من الشعب التركي أن هذه التصريحات لا تساهم في تحسين علاقات تركيا مع دول العالم وتؤدي لنتائج سلبية سياسياً واقتصادياً على البلاد.

آخر حلقات مسلسل تصريحات اردوغان «النارية» كانت ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على خلفية استقبال الأخير ممثلين عن وحدات حماية الشعب الكردية في قصر الإليزيه وعرضه التوسط بين تركيا والتنظيم الكردي الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

وقال مخاطباً ماكرون: «لسنا بحاجة إلى الوساطة، ومن أعطاك هذا الحق أصلاً. لا تتدخل في أمور أكبر منك»، واعتبر أن ماكرون «تجاوز حده بكثير»، وأضاف: «خلال الاتصال الأخير معه (ماكرون)، رأيته يتكلم بغرابة (في إشارة إلى عرض الوساطة)، أعلم أن ردي له كان شديد اللهجة وقاسياً، لكني كنت مضطراً لمواجهته بهذا الشكل»، كما حث اردوغان على عدم نسيان «ماضيها الدموي» في أفريقيا.

وفي اليوم التالي خرجت وسائل الإعلام التركية لا سيما الصحف اليومية بعناوين رئيسية منها «اردوغان ينهر ماكرون»، و«اردوغان يوبخ الرئيس الفرنسي»، حيث يتقصد الرئيس التركي «استصغار» ماكرون الذي وصفه سابقاً بـ«الحديث في عالم السياسية».

وكان اردوغان عقب على تصريحات نسبت لماكرون قال فيها إن عمله الرئاسي ليس ممتعاً كونه يضطر للحديث مع اردوغان مراراً، عقب بالقول: «لا أرى شيئا سلبيا في ما قيل في هذه المجلة، لا بل أعتقد أن الحديث مع الرئيس التركي هو قيمة مضافة لهم».

وبالأسلوب نفسه الأسلوب تقريباً، تعمد اردوغان إلى إظهار «استصغاره» لوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد وذلك عقب الأزمة التي اندلعت بين البلدين عقب إعادة الأخير تغريد كتابات اعتبرت مسيئة لأحد قادة الدولة العثمانية وتسببت في أزمة حادة بين البلدين.

وقال مخاطباً بن زايد: «لو سألتم صاحب الإساءة والتصرف الوقح، عن هذه الأمانات (الأمانات المقدسة)، صدّقوني لن يعرف، هؤلاء جهلة لهذه الدرجة»، مضيفاً: «إن لم ندرك جيداً حقيقة فخر الدين باشا ودفاعه عن المدينة المنورة، يخرج علينا من لا يعرف حدوده ويتطاول على أجداد اردوغان ويعاديهم إلى حد اتهامهم بالسرقة، كهذا الرجل المتغطرس بنشوة النفط والأموال (إشارة إلى وزير خارجية الإمارات)، فيا أيها الوقح أين كان أجدادك عندما كان أجدادي يدافعون عن المدينة».

وعلى جبهة أخرى، يعتمد اردوغان على الاتهام بـ«ممارسة النازية» الطريقة الأنجع لاستفزاز ألمانيا، في ظل الخلافات المتصاعدة بين البلدين على خلفية ما تقول أنقرة أنه احتضان برلين لأنصار تنظيمات إرهابية معادية لها ومنح اللجوء لانقلابيين أتراك.

وفي أكثر من مناسبة اتهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل باللجوء إلى «ممارسات نازية»، وقال اردوغان: «عندما نصفهم بالنازيين فإنهم (في أوروبا) ينزعجون. ويتضامنون مع بعضهم البعض وخصوصا ميركل»، وأضاف مخاطباً ميركل: «أنت تقومين الآن بممارسات نازية. ضد من؟ ضد إخواني المواطنين الأتراك في ألمانيا وإخواني الوزراء»، الذين كانوا توجهوا إلى ألمانيا للمشاركة في تجمعات مؤيدة للرئيس التركي تمهيدا للاستفتاء الذي جرى نيسان/ابريل الماضي.

ومع ظل الأزمة مع هولندا على نفس الخلفية، اتهم اردوغان أمستردام بالقيام بممارسات «نازية وفاشية وعنصرية» ضد الأتراك، وهو ما دفع هذه الدول إلى اعتبار هذه التصريحات «تجاوزاً للحدود»، ووصفوا هذه التصريحات بـ«الصادمة»، ولاحقاً طالب الاتحاد الأوروبي من اردوغان «تجنب التصريحات النارية ضد أوروبا».

وفي اتجاه آخر، يجد اردوغان في أي اعتداء إسرائيلي جديد على الشعب الفلسطيني فرصة لتجديد وصف إسرائيل بـ«دولة احتلال إرهابية تقتل الأطفال»، والسبت، اتهم اردوغان بارتكاب «مجزرة غير إنسانية» في غزة بعد قتلها 16 مدنياً خلال مسيرات الجمعة، مع أثار غضب نتنياهو، الذي اتهم اردوغان الأحد بـ«قتل المدنيين».

ولم ينج رؤساء أمريكا من تصريحات اردوغان النارية، وعقب سلسلة طويلة من التصريحات النارية ضد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما والتي تركزت في أغلبها حول «دعم التنظيمات الإرهابية»، واصل اردوغان النهج ذاته مع خلفه دونالد ترامب الذي نال نصيبه من اتهامات دعم الإرهاب، بسبب الدعم الذي تقدمه واشنطن لوحدات حماية الشعب في سوريا، ورفضها تسليم فتح الله غولن لأنقرة.

ومنذ سنوات، يواصل الرئيس التركي وصف رئيس النظام السوري بشار الأسد بـ«القاتل ومجرم الحرب والطاغية الذي قتل مليون من شعبه»، وفي ذروة الخلافات مع العراق العام الماضي، خاطب اردوغان رئيس الوزراء حيدر العبادي بالقول: «أنت لست ندي ولست بمستواي، وصراخك في العراق ليس مهما بالنسبة لنا على الإطلاق، فنحن سنفعل ما نشاء، وعليك أن تعلم ذلك، وعليك أن تلزم حدك أولا».