﻿العهد بطلا للدوري اللبناني للمرة السادسة

بيروت ـ الأناضول: توّج فريق العهد، أمس الأحد، بلقب الدوري اللبناني لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه.

وتغلب العهد على مضيفه الأنصار بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين للمسابقة المحلية. وجاء هدف الفوز عن طريق سمير إياس في الدقيقة 86 من المباراة.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد العهد إلى 51 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الأنصار عند 30 نقطة في المركز الخامس.

وجاء تتويج العهد باللقب قبل جولة من نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد أن اتسع فارق النقاط بينه وبين النجمة الوصيف إلى أربع نقاط، مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.

العربي يقتنص التعادل من كاظمة في الدوري الكويتي

الكويت ـ الأناضول: اقتنص فريق العربي، السبت الماضي، التعادل من ضيفه كاظمة بهدف لكل منهما، في ختام مباريات الجولة السابعة عشر للدوري الكويتي لكرة القدم.

تقدم الضيوف بهدف مبكر عن طريق عمر حبيتر في الدقيقة 14 من زمن اللقاء.

وعاد أصحاب الأرض بهدف التعادل عبر العماني سعيد سالم الرزيقي في الدقيقة 67 من زمن المباراة.بهذه النتيجة، يحتل العربي المركز الرابع برصيد 24 نقطة، فيما يحتل كاظمة المركز السادس برصيد 21 نقطة.

ونجح فريق الكويت في التتويج باللقب برصيد 39 نقطة قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

ويحمل فريق الكويت لقب النسخة الماضية، ويعد القادسية الأكثر تتويجا بإجمالي 17 لقبا.

الجزائر تهزم تونس في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم افريقيا للشباب

الجزائر ـ د ب أ: تغلب المنتخب الجزائري لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) على ضيفه منتخب تونس 3 / 1، السبت الماضي، في ذهاب الدور الأول المؤهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة العام المقبل في النيجر.

وسجل ادم زرقان، في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، ومروان زروقي في الدقيقة 40، وسند الخميسي بالخطأ ضد مرماه في الدقيقة 53، أهداف المنتخب الجزائري. أما هدف تونس الوحيد، فسجله محمد علي بن رمضان في الدقيقة .42

وتقام مباراة العودة في السابع من نيسان/أبريل المقبل في تونس.

يشار إلى أن المتأهل من هذه المباراة، يلاقي منتخب غانا في الدور المقبل.

الترجي الجرجيسي يوقف انتصارات النجم المتلوي في الدوري التونسي

تونس ـ الأناضول: أوقف فريق الترجي الجرجيسي، أمس الأحد، انتصارات مضيفه النجم المتلوي في الدوري التونسي لكرة القدم.

وتعادل الفريقان بهدفين لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للمسابقة المحلية. أحرز هدفي نجم المتلوي، عماد المنياوي وفهمي المعواني في الدقيقتين 16 و64 من زمن اللقاء. فيما جاء هدفي الترجي الجرجيسي عن طريق شهاب الجبالي وعلاء الدين عباس في الدقيقتين 16 و21 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل المتلوي المركز السابع برصيد 28 نقطة، فيما يحتل الترجي الجرجيسي المركز الرابع عشر والأخير برصيد 16 نقطة.

ويتصدر المسابقة فريق الترجي برصيد 53 نقطة.

ابراهيموفيتش يسجل هدفين في ظهوره الأول مع لوس أنجليس جالاكسي

واشنطن ـ د ب أ: سجل المهاجم السويدي الدولي السابق زلاتان إبراهيموفيتش هدفين في أول ظهور له مع فريقه لوس أنجليس جالاكسي في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم.

وقاد إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق فريق جالاكسي للفوز على لوس أنجليس اف سي /4 3 ضمن منافسات المجموعة الغربية. وأكد ابراهيموفيتش أن يتوقع مستقبل مشرق للدوري الأمريكي وأنه يريد المشاركة في هذا الأمر، مؤكدا أن العزيمة والعمل الشاق قاداه إلى لوس أنجليس جالاكسي.

وشارك ابراهيموفيتش في سبع مباريات فقط مع مانشستر منذ تعرضه لإصابة قوية في الركبة في نيسان/ابريل الماضي مما دفع النادي الإنكليزي لفسخ عقده الذي كان من المقرر انتهاءه في الصيف المقبل.

القاء مقذوفات على حكم في البرتغال بعد قرار باستخدام الفيديو

لشبونة ـ رويترز: ألقت الجماهير قداحات وقارورات بلاستيكية على حكم بعد أن ألغى هدفا باستخدام نظام حكم الفيديو المساعد خلال مباراة في الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم السبت الماضي.وأظهرت لقطات تلفزيونية الحكم لويس جودينيو وهو ينحني ليلتقط المقذوفات ويسلمها للمسؤولين أثناء عودته للملعب عقب مشاهدة اعادة الفيديو والغاء هدف سجله براغا أمام سبورتنج لشبونة.

واحتج لاعبو براغا في غضب وأظهرت الاعادة التلفزيونية أن أحدا لم يلمس مارتنز الذي سقط بشكل مسرحي على الأرض ممسكا برأسه.

وتسبب نظام حكم الفيديو المساعد، الذي سيستخدم في كأس العالم هذا العام، في مزيد من الجدل في فوز بنفيكا 2-صفر على فيتوريا جيمارايش.