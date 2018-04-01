﻿جوشوا يهزم باركر ويتوج بلقب المنظمة العالمية للملاكمة

لندن ـ د ب أ: أضاف البريطاني أنتوني جوشوا، بطل العالم للملاكمة في الوزن الثقيل، لقب المنظمة العالمية للملاكمة إلى ألقابه الثلاثة السابقة بفوزه على نظيره النيوزيلندي جوزيف باركر بالنقاط في كارديف السبت الماضي.

وأدى جوشوا، بطل الاتحاد الدولي للملاكمة والاتحاد العالمي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية في الوزن الثقيل، نزالا مثيرا للإعجاب خلال جولات المباراة الـ 12. وفاز جوشوا بإجماع آراء الحكام الثلاثة وبنتيجة 110/118 لحكمين و109/119 للحكم الثالث محققا بذلك فوزه الحادي والعشرين على التوالي بلا هزيمة.

ويتطلع جوشوا لأن يصبح أول بطل عالم بلا هزيمة في الوزن الثقيل منذ لينوكس لويس، وذلك عندما يلاقي الأمريكي ويلدر في موعد سيحدد لاحقا. وقال جوشوا «شيء واحد لا يمكن نسيانه الآن وهو أنني بطل العالم في الوزن الثقيل، وبريطانيا باتت على خريطة العالم للملاكمة العالمية».

وأضاف «أريد الفوز على ويلدر، لست مهتما بالذهاب إلى أمريكا، طوال الأعوام الماضية ذهبنا إلى الولايات المتحدة ، الجماهير انفقت الكثير من الأموال في متابعة الملاكمين البريطانيين هناك، يمكننا خوض النزال في لندن، كارديف، سنبقى هنا».

وحافظ جوشوا الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012 على سجله الخالي من الهزائم في 21 نزال، لكنها المرة الأولى التي يفشل فيها في الفوز بالضربة القاضية.