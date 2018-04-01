﻿ستيفنز تهزم أوستابنكو وتحرز لقب بطولة ميامي للتنس

ميامي ـ رويترز: واصلت الأمريكية سلون ستيفنز مسيرتها الخالية من الخسارة في المباريات النهائية عندما تغلبت على اللاتفية إيلينا أوستابنكو 7-6 و6-1 لتحرز لقب بطولة ميامي المفتوحة للسيدات للتنس السبت الماضي.

وبعد بداية متكافئة للمجموعة الأولى انتصرت بطلة أمريكا المفتوحة في ستة أشواط متتالية في المجموعة الثانية لتوقف تقدم بطلة فرنسا المفتوحة وتحرز لقبها الأول في ميامي.

وقالت ستيفنز المولودة في فلوريدا في مقابلة بعد المباراة التي واصلت خلالها انتصاراتها في المباريات النهائية للمرة السادسة «لم أتوقع الفوز باللقب هنا أو أي مكان حقا. فقد أردت التأكد من عودتي إلى المستوى الذي أريده».

ونجحت ستيفنز، التي حظيت بمؤازرة كبيرة من المشجعين، في تسجيل ست نقاط مباشرة مقابل 25 لأوستابنكو لكن اللاعبة اللاتفية دفعت ثمن ارتكاب 48 خطأ سهلا.

وبهذا اللقب ، ينتظر أن تتقدم ستيفنز إلى المركز التاسع في النسخة الجديدة من التصنيف العالمي للمحترفات والمنتظر صدوره في وقت لاحق اليوم لتكون المرة الأولى التي تتقدم فيها إلى المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي.

وسيلعب الأمريكي جون إيسنر مع الألماني ألكسندر زفيريف في نهائي منافسات الرجال.