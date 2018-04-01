﻿الجواد «ثاندر سنو» يفوز بكأس دبي العالمية للخيول

دبي ـ رويترز: سيطر الجواد ثاندر سنو بقيادة كريستوف سوميلون على سباق كأس دبي العالمية للخيول التي تبلغ قيمة جوائزها عشرة ملايين دولار السبت الماضي متفوقا على وست كوست المرشح الأول للفوز.

وتقدم ثاندر سنو، الذي يتولى تدريبه الإماراتي سعيد بن سرور، للصدارة بعد بداية قوية وأنهى السباق بشكل مذهل متفوقا بفارق كبير على بقية الخيول أمام حوالي 70 ألف متفرج.

وكسر الرقم القياسي لسباق ألفي متر لسباق كأس دبي محققا دقيقتين و1.38 ثانية.

وتملك إسطبلات جودولفين الإماراتية، المملوكة لعائلة آل مكتوم، الجواد ثاندر سنو الذي نال جائزة قدرها ستة ملايين دولار.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي «نبارك فوز ثاندر سنو التابع لجودولفين بأغلى كأس عالمية للخيول. فوز مستحق. تنظيم عالمي نفخر به ومركز أول لا نتخلى عنه».

وهذا الفوز الثامن لجواد يدربه المخضرم بن سرور، الحاصل على جائزة أفضل مدرب في بريطانيا أربع مرات، في كأس دبي العالمية والأول منذ 2015.

واحتل وست كوست المركز الثاني بعد تفوقه بصعوبة على مبتهج المملوك للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم والذي اكتفى بالحصول على المركز الثالث.