﻿سان جيرمان يسقط موناكو بثلاثية ويتوج بلقب كأس الرابطة للموسم الخامس على التوالي

بوردو ـ (فرنسا) ـ د ب أ: توج باريس سان جيرمان بلقب دوري الرابطة الفرنسية لكرة القدم للموسم الخامس على التوالي بعدما تغلب على موناكو 3 / صفر السبت الماضي في المباراة النهائية للبطولة على ملعب «ماتموت أتلانتيك» في مدينة بوردو.

وافتتح إدينسون كافاني التسجيل لباريس سان جيرمان من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة ثم أضاف أنخيل دي ماريا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 21 ، قبل أن يختتم كافاني التسجيل بالهدف الثاني له والثالث للفريق في الدقيقة 85.

ورغم غياب نيمار، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم ، عن صفوف باريس سان جيرمان بسبب الإصابة ، توج الفريق اليوم بأول لقب له هذا الموسم ليكتسب دفعة معنوية على طريق التتويج بلقبي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا هذا الموسم.

كذلك عزز سان جيرمان تفوقه في تاريخ كأس الرابطة حيث رفع رصيده إلى ثمانية ألقاب ليصبح الأكثر فوزا بلقبها مقابل ثلاثة ألقاب لكل من مارسيليا وبوردو، بينما أخفق موناكو في التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2002 / 2003.

وكان سان جيرمان قد توج باللقب في الموسم الماضي بالفوز على موناكو 4 / 1 في المباراة النهائية.

وحاول كل من الفريقين فرض أسلوبه منذ البداية، لكن الإثارة بدأت مبكرا مع سقوط كيليان مبابي داخل منطقة الجزاء إثر تعرض لعرقلة من قبل كميل جليك في الدقيقة الخامسة.

وطالب لاعبو سان جيرمان باحتساب ضربة جزاء في حين اعترض لاعبو موناكو بداعي وجود تسلل، ولجأ الحكم إلى نظام حكم الفيديو المساعد، قبل أن يعلن قراره باحتساب ضربة الجزاء ، التي تقدم كافاني لتنفيذها مسجلا منها هدف التقدم 1 / صفر لسان جيرمان.

وفي الدقيقة 21 ، عزز سان جيرمان تقدمه بالهدف الثاني إثر هجمة مرتدة سريعة، حيث أرسل مبابي تمريرة ساحرة إلى دي ماريا الذي انطلق حتى حدود منطقة الجزاء ثم صوب الكرة ببراعة إلى داخل الشباك معلنا تقدم سان جيرمان 2 / صفر .

وسيطر الذهول والدهشة على لاعبي موناكو في الدقيقة 34 عندما تلقى روني لوبيز تمريرة وانطلق نحو منطقة الجزاء ثم سدد كرة ساقطة (لوب) رائعة مرت فوق الحارس لكنها مرت قاب قوسين أو أدنى من القائم لتضيع فرصة ثمينة على موناكو.

واستمرت الإثارة في المباراة ، ونجح موناكو في هز الشباك في الدقيقة 37 عن طريق النجم الكولومبي فالكاو الذي ارتقى لكرة عرضية وسددها برأسه إلى داخل الشباك ، لكن الحكم ألغى الهدف بناء على مساعدة نظام حكم الفيديو المساعد ، الذي كشف عن تسلل فالكاو قبل تسديد الكرة. وفي الشوط الثاني، واصل سان جيرمان تفوقه الهجومي وكاد أن يضيف الهدف الثالث إثر عرضية رائعة من كافاني إلأى دي ماريا لكن الدفاع تدخل في اللحظة المناسبة قبل أن تصل الكرة إلى قدم دي ماريا المتمركز أمام المرمى.

ورفض موناكو الاستسلام للهزيمة وقدم عدة محاولات لكنه عانى من التماسك الدفاعي لسان جيرمان وكذلك افتقاد السرعة والدقة المطلوبتين في اللمسات الأخيرة.

وأسكن كافاني الكرة في شباك موناكو في الدقيقة 74 إثر تمريرة عرضية ، لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي تسلل كافاني.

وكثف موناكو ضغطه الهجومي في الدقائق الأخيرة أملا في هز الشباك وتجديد فرصته لكن سان جيرمان بدا قانعا بثنائيته وكثف تركيزه على الجانب الدفاعي.

وفي الدقيقة 85 ، انطلق مبابي وراوغ ببراعة على حدود منطقة الجزاء ثم مرر الكرة إلى كافاني الذي هيأ نفسه للتسديد ثم أسكن الكرة في شباك موناكو مسجلا الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

وجاء الهدف الثالث ليقضي على أمال موناكو حيث بدا الإحباط على عدد من لاعبيه ولم تسفر الدقائق المتبقية عن جديد لتنتهي المباراة بفوز سان جيرمان 3 / صفر وتتويجه باللقب عن جدارة.