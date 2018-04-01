﻿بايرن المذهل يسحق دورتموند 6 ـ صفر لكن التتويج يتأجل

برلين ـ رويترز : سحق بايرن ميونيخ، الساعي للفوز بالثلاثية، ضيفه بروسيا دورتموند 6-صفر السبت الماضي إذ سجل روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف لكن حامل اللقب عليه الانتظار لأسبوع آخر قبل أن يحصد لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وفي شوط أول مذهل أحرز ليفاندوفسكي متصدر قائمة هدافي الدوري هدفين وأضاف جيمس رودريغيز وتوماس مولر وفرانك ريبري ثلاثة أهداف أخرى لبايرن الذي يحتل ضيفا على اشبيلية في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.

وقال يوب هاينكس مدرب بايرن للصحافيين الفريق كان رائعا على مدار 90 دقيقة وفي الشوط الأول الأداء كان مذهلا.

الفريق استغل تفوقه في اللعب والمهارات. نزلنا إلى أرض الملعب بهدف الفوز لأننا أردنا إظهار قوتنا.

وأكد المهاجم البولندي مستواه الرائع بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88 في المباراة التي كانت من جانب واحد وكان قد افتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الخامسة.وقبل أن يتعافى دفاع دورتموند أحرز بايرن هدفين إضافيين عبر رودريجيز ومولر ليفقد المنافس الذي يكافح لإنهاء الموسم في المراكز المؤهلة لدوري الأبطال الثقة.

وأضاف ليفاندوفسكي وريبري هدفين سريعين ليكمل بايرن تفوقه الساحق في الشوط الأول قبل أن يتراجع قليلا في الشوط الثاني.

ورفع بايرن رصيده إلى 69 نقطة متقدما بفارق 17 نقطة على شالكه قبل ست جولات على النهاية.

وبقي دورتموند، الذي خسر لأول مرة في الدوري تحت قيادة المدرب بيتر شتوجر، في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.وقال شتوجر «نشعر بخيبة أمل شديدة. لم نقاوم. بايرن استغل كل خطأ ارتكبناه. حاليا نحن متأخرون كثيرا عن بايرن ميونيخ».

وفي وقت سابق فاز شالكه 2-صفر على فرايبورج ليؤجل تتويج بايرن.

وواصل رازن بال شبورت لايبزيغ رحلته نحو العودة للمنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا بتغلبه 3-2 على هانوفر ليرفع رصيد إلى 46 نقطة في المركز الرابع متقدما بنقطة واحدة على باير ليفركوزن الذي اكتفى بالتعادل بدون أهداف مع أوجسبورغ.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور المجموعات بدوري الأبطال في الموسم المقبل.