﻿البديل ميسي ينقذ برشلونة من الخسارة أمام أشبيلية بهدف قاتل

برشلونة ـ رويترز: شارك ليونيل ميسي كبديل ليحافظ على سجل برشلونة بدون خسارة في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بتسجيل هدف التعادل 2-2 وتعديل تأخر فريقه في غضون دقيقة واحدة قرب النهاية السبت الماضي.

ووضع فرانكو فاسكيز أشبيلية في المقدمة بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 36 وأضاف المهاجم الكولومبي لويس موريل الهدف الثاني من تسديدة قوية من متابعة بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.

وبدأ ميسي المباراة بين البدلاء بسبب مشكلة عضلية تسببت في غيابه عن مواجهتي الأرجنتين الوديتين أمام إيطاليا واسبانيا الأسبوع الماضي لكنه شارك في الدقيقة 58 بدلا من الفرنسي عثمان ديمبلي.

وتطور أداء برشلونة فور نزول قائد الأرجنتين ورد القائم محاولة من لويس سواريز لكن استمر الضغط الهجومي لاشبيلية وأهدر فاسكيز وموريل عدة فرص سهلة لحسم الفوز مبكرا.

ودفع أصحاب الأرض ثمن إهدار هذه الفرص السهلة عندما قلص سواريز الفارق بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 88 وبعدها بدقيقة واحدة سدد ميسي من خارج منطقة الجزاء ليدرك التعادل للضيوف.

وحافظ هذا التعادل على مسيرة برشلونة دون خسارة في 37 مباراة متتالية في الدوري وفي حال تجنب الخسارة على ملعبه الأسبوع المقبل أمام ليجانيس سيعادل رقم ريال سوسيداد الصامد منذ 1980 والبالغ 38 مباراة متتالية دون خسارة في الدوري.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 76 نقطة وفي حال فوز أتليتيكو مدريد ملاحقه المباشر على ديبورتيفو لاكورونيا سيتقلص فارق الصدارة بينهما إلى تسع نقاط.

ويحتل ريال مدريد، الذي تغلب 3-صفر على مستضيفة لاس بالماس اليوم، المركز الثالث برصيد 62 نقطة.

وسجل جاريث بيل هدفين ليقود ريال مدريد للفوز 3-صفر على لاس بالماس المتعثر رغم غياب عدة لاعبين أساسيين منهم الهداف كريستيانو رونالدو والقائد سيرجيو راموس.

وأظهر بيل سرعته الهائلة في سباق على الكرة بعد تمريرة من زميله السابق في توتنهام لوكا مودريتش وسجل الهدف الأول في الدقيقة 26 وأضاف كريم بنزيمة هدفا من ركلة جزاء بعد خطأ ضد لوكاس فاسكيز.

وحصل بيل على ركلة جزاء نفذها بنفسه بنجاح في الشوط الثاني ليضمن لريال الانتصار أمام الفريق المتعثر صاحب المركز 18 والذي يبتعد بسبع نقاط عن منطقة الأمان.

ولم يعتمد زيدان على رونالدو ومارسيلو وتوني كروس لمنحهم راحة قبل لقاء يوفنتوس كما غاب إيسكو وراموس بسبب الإصابة وداني كاربخال بسبب الإيقاف.

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