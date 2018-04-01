﻿الدوري الإنكليزي: انتفاضة متأخرة تمنح أرسنال الفوز 3ـ صفر على ستوك سيتي

لندن – د ب أ: قاد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج فريقه أرسنال للفوز على ستوك سيتي 3 / صفر ،خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أوباميانج (هدفين)الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 75 وفي الدقيقة 85 ،وسجل ألكسندر لاكازيتي الهدف الثالث في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

ورفع أرسنال رصيده إلى 51 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد ستوك سيتي عند 27 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير. يذكر أن هذا الفوز هو الخامس عشر لأرسنال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل في ست، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة عشر لستوك سيتي مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في تسع.

وجاءت بداية الشوط الأول سريعة من الطرفين، وسرعان ما سيطر لاعبو ستوك سيتي على مجريات اللعب وبادروا بشن هجمات متتالية عرى مرمى أرسنال الذي وجد صعوبة كبيرة في الخروج من مناطقه الدفاعية.

وفي الدقيقة الرابعة كاد ستوك سيتي أن يفتتح التسجيل عندما وصلت الكرة إلى شيردان شاكيري على حدود منطقة جزاء أرسنال ليسدد كرة قوية، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس ديفيد أوسبينا. وبمرور الوقت بدأ أرسنال يدخل أجواء المباراة الهجومية وبادل ستوك سيتي للهجمات لكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 23 والتي شهدت أخطر فرص أرسنال، عندما مرر هيكتور بيليرين كرة عرضية حاول جاك ويلشير تسديده في المرمى لتصطدم بأحد مدافعي ستوك سيتي قبل أن يبعدها جاك بوتلاند حارس المرمى بقبضة يده لتتهيأ أمام آرون رامسي، الذي قابلها بتسديدة رائعة لكن كرته اصطدمت بالعارضة وخرجت إلى ركلة مرمى.

واستمرت محاولات الفريقين الهجومية بحثا عن تسجيل الهدف الافتتاحي للقاء، لكن كافة محاولاتهما باءت الفشل لتمر الدقائق المتبقية من هذا الشوط بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين الهجومية بحثا عن تسجيل الهدف الافتتاحي للقاء لكن كلاهما فشلا في تشكيل أي خطورة على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وفي الدقيقة 69 كاد ستوك سيتي أن يفتتح التسجيل ،عندما لعب شيردان شاكيري ركلة ركنية باتجاه المرمى مباشرة لكن كرته اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس أوسبينا.

بعد تلك الهجمة نشط فريق أرسنال هجوميا وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى ستوك سيتي، الذي تراجع لوسط ملعبه واعتمدا على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 74 احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق أرسنال، بعدما قام برونو إندي بعرقلة مسعود أوزيل داخل منطقة الجزاء ليسددها أوباميانج بنجاح إلى داخل المرمى معلنا تقدم أرسنال 1 / صفر في الدقيقة 75.

حاول فريق ستوك سيتي استعادة توازنه وشن الهجمات في محاولة لتعديل النتيجة، لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من جانب لاعبي أرسنال الذين أيضا شنوا هجمات مرتدة بحثا عن تسجيل هدف ثاني مستغلين الاندفاع الهجومي لستوك سيتي.

وكاد أرسنال أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 85 ،عندما مرر لاكازيتي كرة بينية إلى هنريك مخيتريان داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليسدد كرة قوية أنقذها بوتلاند.

وفي الدقيقة 86 سجل أوباميانج الهدف الثاني له ولفريقه، عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء ستوك سيتي لتصل إلى أوباميانج الذي قابلها بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 88 احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق أرسنال عندما قام بابي ندياي بدفع الكسندر لاكازيتي داخل منطقة الجزاء ، سددها لاكازيتي بنجاح إلى داخل المرمى ليعلن تقدم أرسنال 3 / صفر في الدقيقة 89 .

ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز أرسنال 3 / صفر.