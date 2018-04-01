﻿«أوبزيرفر»: «مسيرات العودة» في غزة نذير معركة سَتَجرُّ معها كل المنطقة

لندن – «القدس العربي»: كتب المعلق في صحيفة «أوبزيرفر» البريطانية سايمون تيسدال عن الفعل الإسرائيلي على مسيرات العودة قرب السياج الحدودي في غزة. وكيف أطلق الجنود النار على المزارع عمر سمور، /31 عاماً/ الذي كان يقطف البقدونس من حقله في خان يونس يوم الجمعة. وقال إن حصيلة القتل تقدم نذير شؤم عما سيجري لاحقًا.

وكانت السلطة الوطنية قد أعلنت الحداد العام يوم السبت على ضحايا المواجهة حيث حذر الطرفان من أسابيع تصعيد. ولكن السؤال الأكبر الذي فرض نفسه على المحللين الإقليميين فيما إن كانت هذه المواجهة ستشعل أزمة كبيرة تجر إليها لبنان وسوريا وإيران؟

ويعلق تيسدال على أن غياب العملية السلمية الحقيقية تعلم المواجهة الأخيرة كما حدث في عام 2000 عندما بدأت الانتفاضة الثانية ومرة أخرى عام 2014. وتستخدم حركة حماس التي تحاصرها إسرائيل وتقيد حركتها مصر وتعيش أزمة مع حركة فتح تستخدم سلاح التظاهرات الجماعية لفك الحصار. ومرة أخرى يقوم قادة إسرائيل من اليمين المتطرف الذين لا يريدون أو يرفضون التفكير في حل الدولتين يجمعون بين ضيق النظر واستخدام غير متناسب للقوة. ويقول تيسدال أن الفرق الخطير الآن هو السياق والتوقيت للتظاهرات السلمية. فقد كانت احتجاجات يوم الجمعة هي بداية لستة أسابيع احتجاجات تقود إلى الذكرى السبعين للنكبة والتي أدت إلى إعلان إسرائيل في 14 أيار (مايو) 1948.

وفي هذا الوقت قررت الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس حيث تعترف بشكل رسمي بسيادة إسرائيل على المدينة المقدسة وتجرد الفلسطينيين من حقهم فيها. وباختصار فموسم الربيع بمناطقه الساخنة قد بدأ.

ويقول الكاتب إن الأمثلة التاريخية السابقة تؤشر للكيفية التي تؤدي فيها النزاعات المحلية لردود فعل إقليمية سلبية. ومظهر القلق الأكبر هو لبنان حيث يتسيد حزب الله الذي تدعمه إيران الساحة السياسية والعسكرية. مشيراً إلى ان مظاهر التوتر واضحة بشأن بناء إسرائيل جدار أمني عازل على حدودها الشمالية مع لبنان بالإضافة للخلافات حول الغاز والنفط في البحر المتوسط حيث يتهم لبنان بالسيطرة على حصته.

وبالنسبة للجيش الإسرائيلي فالتهديد الأكبر هو الترسانة العسكرية التي أقامها حزب الله منذ آخر مواجهة عام 2006 حيث تقدر صواريخه القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى بـ 130.000 صاروخ وقذيفة صاروخية بالإضافة إلى 50.000 مقاتل معظهم شارك في الحرب الأهلية السورية وتعلم على أساليب قتالية جديدة.

وإذا استمر القتال في غزة وانتشر فقد يدفع المتشددين في حزب الله للتدخل. وعلى خلاف حرب عام 2006 فقد حذرت إيران وبشكل متكرر من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة جديدة مع إسرائيل وستقدم المساعدة المباشرة. ويهدد قادة إسرائيل «بسحق» الحزب. وكان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي واضحاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان محاولات إيران الحفاظ على وجود عسكري في سوريا ولبنان هو اجتياز للخط الأحمر. وأكد نتنياهو هذا من خلال ضرب مواقع إيرانية داخل الأراضي السورية.

وفي ظل مخاطر المواجهة الحالية لا يمكن الاعتماد على الضوابط وقوى التوازن السابقة مثل الأمم المتحدة. فعندما التقى مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة لم يستطع الإتفاق على صيغة مشتركة. فالسعودية التي تتابع خطتها للتسوية تقف في المعسكر المؤيد لإسرائيل المعادي لإيران وفي السياق نفسه فمصر السيسي مهووسة بالجهاديين لا العدل.

كما أن دعوة أمريكا لكي تقوم بدور الراعي النزيه هي مضيعة للوقت ففي هذا الموضوع كشف ترامب عن موقف جاهل بتعقيدات الوضع ومتحزب في الوقت نفسه. ويضيف الكاتب في نهاية مقالته عاملاً آخر يمكن أن يشعل الوضع وهو قرار ترامب في 12 أيار/مايو وفيما إن كان سيجدد الإتفاقية النووية مع إيران أم سيلغيها.

«صنداي تايمز»: بن سلمان خلق لنفسه أعداء أقوياء… الأمراء ورجال الدين والنخبة التجارية التي جرح كرامتها

في تقرير لمراسلة صحيفة «صنداي تايمز» لويزا كلاهان من فندق ريتز كارلتون في الرياض حيث تقول إنه عاد للعمل بوجه جديد بعد أشهر من تحوله لسجن للأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين في الحكومة السعودية والذين اعتقلوا بذريعة مكافحة الفساد. وقالت إن الثريات تبدو لامعة وكأنها غسلت حديثاً فيما ارتدى الندل ملابس بيضاء. أما الرجال الأغنياء الذين كانت خطواتهم تتردد على الأرضية المكسوة بالخشب فقد كانوا بالثوب الأبيض والنساء بالعباية.

وعلقت فوق مجموعة من الأبواب المذهبة ثلاث صور، واحدة لمؤسس المملكة الملك عبد العزيز والثانية للملك سلمان وثالثة أضيفت حديثا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأحدث ولي العهد هزات من التغيرات في المملكة إلا أن الإنفتاح الذي أعلن عنه جاء بعد قمع للمعارضة المحلية بطريقة غير مسبوقة كما يقول المحللون، ويرى النقاد إنه خطير جداً.

ونقلت الصحيفة عن مصدر غربي في الرياض قوله: «خلق ولي العهد لنفسه عدداً كبيراً من الأعداء الأقوياء» و»في كل من العائلة المالكة حيث راكم السلطات بيده والنخبة التجارية التي جرح كرامتها… كما أن أعضاء المؤسسة الدينية ليسوا راضين عن هذا… وأغلق المجال السياسي ولا يتسامح مع النقد».

الصفقة تتحطم

وقبل أشهر كان فندق ريتز كارلتون سجناً لأكثر من 200 سعودي معظمهم أمراء أثرياء ووزراء ورجال أعمال اعتقلوا فيما أطلق عليها حملة مكافحة الفساد. وتعرض بعضهم للتعذيب فيما مات جنرال كان يعمل مساعداً لأمير سعودي في المعتقل. وكان من بين المعتقلين المشاهير، الأمير الوليد بن طلال، رجل الأعمال والملياردير المعروف. والأمير متعب بن عبدالله، قائد الحرس الوطني السابق، وأفرج عنه بعد موافقته على دفع مليار دولار.

وتم إطلاق سراح معظم المعتقلين بعد الموافقة على تسويات مالية أما الذين رفضوا فقد سجنوا في مكان آخر. وتعلق كالاهان إنه مع عودة الحياة في فندق ريتز كارلتون لطبيعتها فإن ميزان القوة في السعودية واضح. فمنذ إنشائها ظلت تحكم عبر تحالف بين العائلة المالكة والمؤسسة الدينية الوهابية. فقد منح المشايخ الشرعية للحكام وحصلوا بالمقابل على حصة من الثروة والمشاركة في السلطة.

وتعلق الكاتبة أن هذه الصفقة التي تقع في مركز هوية الدولة السعودية تتحطم فيما تتمركز السلطة في يد شخص واحد قام بتغيير شكل الحكومة السعودية. ففي الماضي كان الأمراء يتمتعون بتأثير على مؤسسات الدول أما الآن فالسلطة بيد ولي العهد ووالده، حيث تقول مصادر إنه يشارك في كل القرارات الهامة ولكن بعيدا عن الأضواء. وقال مصدر غربي:» حسب تقاليد آل سعود، عادة ما يكون هناك الملك وولي عهد والأمور تسير ببطء وعبر الشورى والإجماع». و»في قمة العائلة عادة ما يتحدثون عن القرارات ولم يعد الأمر كذلك».

وتقول كالاهان إن ولي العهد يقوم بجولة في الولايات المتحدة في محاولة لتحسين صورة المملكة في العالم وحصل على ثناء واسع بسبب محاولاته معالجة عدم المساواة بين الجنسين وسمح للمرأة بقيادة السيارات وتأهيل الإقتصاد بعيدا عن النفط. وسيلتقي هذا الشهر مع مقدمة البرامج التلفزيون أوبرا وينفري بشكل يتوج جهود العلاقات العامة حيث تركز انتباه الرأي العام العالمي على الثمن الإنساني للحرب في اليمن، وهي الحملة التي يشرف عليها. ونظراً لعدم وجود استطلاعات رأي في المملكة، فمن الصعب معرفة مواقف الرأي العام من التغيير. إلا أن عمليات الإعتقالات حظيت بدعم بين سكان المملكة حيث تمثل نسبة من هم تحت سن الثلاثين 70% من مجمل عدد السكان.

واتسون: مجرد مظاهر

وقال طالب جامعي تخرج حديثاً إن السعودية ظلت تحكم ولوقت طويل من رجال كبار في العمر «الأمور تتغير وحان الوقت». وقارن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة الأمير بن سلمان بمارغريت تاتشر قائلا إنه «رجل رؤية» و «المخلص» الذي تحتاج إليه السعودية.

وزعم الوزير أن غالبية سكان المملكة كانوا معتدلين دائما إلا ان التغيير حجبته «أقلية ذات صوت عال» والتي «تجد الآن أن التغيير قادم والقطار يمضي ولا خيار أمامهم إما ركوبه او يتركون في الخلف». ويقول إن طريقة ولي العهد هي التغيير من الأعلى للأسفل حسب تقاليد العشيرة فيما يرى النقاد أنها طريقة استبدادية. ففي إيلول (سبتمبر) سجن عدد من الناشطين ورجال الدين ورجال الأعمال فيما نظر إليها كمحاولة لوقف الأصوات المعارضة.

وبعد حملات الإعتقال في تشرين الثاني (نوفمبر) اعتقل 11 أميرًا آخر بسبب احتجاجهم على قطع المعونات و حكم بسجن صحافي بارز بتهمة إهانة «الديوان الملكي». وتعلق سارة لي ويتسون، مديرة برنامج الشرق الأوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش قائلة: «هذه الاعتقالات ذات الطابع السياسي هي إشارة أخرى إلى أن محمد بن سلمان ليس مهتماً بتحسين سجل بلده في حرية التعبير وحكم القانون». مضيفة أن «جهود السعوديين لمكافحة التـطرف هي مجرد مظـاهر إن كـان كل ما تـقوم به الحكـومة هو اعـتقال النـاس بسـبب أفكارهم السـياسية».

«أوبزيرفر»: حملة تجميل الصورة تنطلي على الأمريكيين والنظام السعودي أصبح أكثر شمولية

وفي تقرير لصابرينا صديقي في «أوبزيرفر» عن جهود بن سلمان في الولايات المتحدة لبيع الصورة المتغيرة للمملكة من واشنطن دي سي إلى هوليوود على أنها محاولة مجرد ساتر دخاني للتعمية على سجل المملكة في حقوق الإنسان.

وأشارت في هذا السياق إلى جدول زيارات ولي العهد في الولايات المتحدة والتي شملت لقاء ومأدبة في البيت الأبيض وقهوة في «ستارباكس» مع عمدة مدينة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ وعشاء مع روبرت ميردوخ في هوليوود ومقابلات مع رجال الأعمال الأمريكيين والوجوه الإعلامية مثل أوبرا وينفري وتيم كوك. وهذه النشاطات وغيرها هي جزء من رحلة يجول فيها بن سلمان على سبع مدن أمريكية لتسويق صورة مملكة متغيرة وتشجيع الإستثمار في الرياض. وسيقابل بن سلمان مدراء شركات التكنولوجيا في سيلكون فالي والرؤساء السابق من جورج بوش الأب والإبن وبيل كلينتون.

وتقول صديقي إن بن سلمان رفع العام الماضي لمنصب ولي العهد ويقدم نفسه كإصلاحي وتحديثي، مشيرة إلى أن من بين الأمور التي حظيت بدعم من السكان رفع الحظر عن دور السينما المغلقة منذ 35 عاماً وقيادة المرأة للسيارات التي ستبدأ بالقيادة في شهر حزيران (يونيو) المقبل. وتقول صديقي إن المتشككين بجهود بن سلمان يقولون إنها محاولة للتغطية على سجل البلاد الفقير بمجال حقوق الإنسان إلا أن محاولاته تجد تقبلاً في الولايات المتحدة. ويقول شادي حميد، الزميل الباحث في مشروع العلاقات الأمريكية والعالم الإسلامي بمعهد بروكينغز: «من الناحة العامة فهناك انفتاح تجاه ما يقوم به محمد بن سلمان وبهذا المعنى فقد نجح في دفع روايته عن المملكة العربية السعودية الجديدة» مضيفاً أن الأمريكيين يتقبلون هذه الأفكار التبسيطية عن الحداثة وأن العالم العربي الرجعي يعيد ترتيب نفسه «وهناك جمهور لهذا بعيدا عن صدقها».

وتقول إن حملة تحسين الصورة تأتي وسط التدقيق والنظر في لسياسات القوة التي تقوم بها السعودية في الشرق الأوسط. وقد تعرض الدعم الأمريكي الكامل لحملة القصف في اليمن والتي أدت لمقتل آلاف المدنيين ودعوات من الكونغرس لوقف الدعم إلا ان قراراً قدمه نواب الحزبين رفض الأسبوع الماضي وفي اليوم الذي جلس فيه بن سلمان مع دونالد ترامب في البيت الأبيض. وقال ترامب قبل لقائه مع ولي العهد أن العلاقات لم تكن أقوى مما عليه الآن.

وقال: «السعودية هي دولة ثرية وستعطي الولايات المتحدة جزءًا من هذه الثروة، آمل، على شكل خلق فرص عمل من خلال شراء السلاح المتقدم الذي لن تجد مثله في أي مكان في العالم». وعبرا عن معارضتهما أثناء اللقاء للاتفاقية النووية التي وقعت عام 2015. وقرر ترامب عدم المصادقة عليها حيث يتوقع الخروج منها في 12 أيار(مايو) مع أن العاملين المخضرمين في مجال الأمن القومي حثوا الرئيس على عدم إلغاء الاتفاقية إلا أن التغيرات الأخيرة في فريق السياسة الخارجية أدى لوصول الأصوات المتشددة ضد إيران لأعلى المراكز.

فقد حل مايك بومبيو، الذي كان مدير الوكالة المركزية للاستخبارات محل ريكس تيلرسون في وزارة الخارجية. واصبح جون بولتون مستشاراً للأمن القومي بدلاً من الجنرال اتش أر ماكمستر. ويعتقد انه وتيلرسون كانا مع الحفاظ على الاتفاقية التي رفعت بعض العقوبات عن إيران بعد موافقتها الحد من نشاطاتها النووية. وهاجم بن سلمان أثناء زيارته الإتفاقية وحذر أنه بدون فرض عقوبات فإن الوضع سيتازم بالمنطقة. وقال في تصريحات لصحيفة «وول ستريت جورنال» «لو لم ننجج بعمل هذا فسنواجه حرباً مع إيران في 10-15 عاماً».

ووعد في المقابلة برفع القيود الإجتماعية المتشددة على السعوديين والتي دفعت الشبان للبحث عن فرص عمل خارج بلادهم « لا يمكننا الإستمرار بجر الناس للعيش في السعودية وبمناخ غير تنافسي» مضيفا أن «المناخ في السعودية يدفع حتى السعوديين للعيش خارجها، وهذا سبب حاجتنا للإصلاح الإجتماعي». وتعلق صديقي أن رفع المعوقات لا يعني نهاية القوانين المتشددة التي تتطلب من المرأة الحصول على إذن وليها لاستخراج وثيقة سفر أو السفر والزواج. وفي توبيخ نادر للسعودية قالت لجنة خبراء في الأمم المتحدة إن أكثر من 60 ناشطاً وداعية وصحافياً سجنوا منذ أيلول/سبتبمر العام الماضي. وقال حميد «هذا نظام شمولي أصبح أكثر شمولية وأقل تسامحاً مع المعارضة».

ومع ذلك فقد وطد بن سلمان علاقته مع الرئيس ترامب وصهره ومستشاره جارد كوشنر الذي زار السعودية أكثر من مرة خلال الأشهر العشرة الماضية. ومع كوشنر إلى جانبه يعمل بن سلمان على تقوية العلاقات الإقتصادية والسياسية خلال زيارة ترامب للسعودية العام الماضي. ورغم تحذير بن سلمان قبل زيارته لواشنطن أن يبعد نفسه عن ترامب بسبب تقلب الأخير إلا أن التقارب كان في أعلى مستوياته عندما جلسا معاً في البيت الأبيض.

«صنداي تلغراف»: في بازار طهران الكبير السياسة ممنوعة والتجارة بطيئة

يرى رولاند أوليفانت في صحيفة «صنداي تلغراف» أن زيارة للبازار في مدينة طهران يعطي صورة عن الحياة قي إيران. ففي هذا الوقت من العام عادة ما تضج الحياة في الأسواق. ويقبل الناس في موسم أعياد النيروز على التسوق لكنها ليست الحركة التي يتوقعها التجار كما ينقل أوليفانت عن بيجمان، 28عاما الذي يبيع القمصان «لا ينفق الناس كثيراً». ويعلق أوليفانت أن من بين التحديات التي تواجه الرئيس الإيراني حسن روحاني يظل الملف الإقتصادي الأكثر إثارة للصداع. فقد مضت ثلاثة أعوام على توقيع الإتفاق النووي والذي وافقت من خلاله إيران على الحد من نشاطاتها النووية مقابل رفع العقوبات الإقتصادية عنها. ورغم عودة إيران لتصدير النفط وملامح نمو اقتصادي إلا ان النمو لا يزال بطيئًا وذلك بسبب عدم وضوح موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهديده بالخروج من الإتفاقية وكل ما جاء معها من تنازلات اقتصادية.

وفي كانون الثاني (يناير) اندلعت التظاهرات عندما خرج أبناء الطبقة العاملة احتجاجاً على ظروفهم. وأدت التظاهرات النادرة لمقتل 30 شخصا واعتقال حوالي 5.000 شخص إلا أنها أدت إلى اعتراف بالمظالم الإجتماعية. ففي مرحلة ما بعد الاحتجاجات اعتذر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي لله والشعب على مظاهر القصور وقال إن المسؤولين «واعون» بالشكاوى الإجتماعية.

ويرى الكاتب أن أماكن قليلة تمنح صورة مصغرة عن المصاعب الإقتصادية الإيرانية مثل البازار الكبير في طهران، المكان الرئيسي لتجار الجملة والتجزئة ومكان التسوق للطبقتين العاملة والمتوسطة. ففي الأيام التي سبقت احتفالات النيروز الذي يستقبله الإيرانيون بالأضواء والمهرجانات احتشدت طرقات البازار الكبير الذي أضيء بالأنوار حيث كانوا يتسوقون تحضيراً للعيد إلا أن التجار يتحدثون عن موسم مثير للخيبة فيما يجب أن يكون موسماً مربحاً لهم. وهز بيجمان كتفه معلقاً :» إنها عن قوة المال في جيوب الناس» و «لا يريدون شراء البضائع ذات النوعية الجيدة في الوقت الحالي، ومعظم زبائننا هم من أبناء الطبقة العاملة والمتوسطة، أما الأغنياء فلا يتسوقون هنا».

ويعلق أوليفانت أن إيران لا تعاني في الوقت الحالي من الركود الاقتصادي إلا ان القوة الشرائية للسكان تراجعت بعد تعويم العملة والذي قصد منه تعزيز التصدير بعد خسارة العملة الإيرانية قيمتها أمام الدولار. وفي الوقت نفسه يتزايد التضخم وظلت نسبة البطالة على حالها، 25% حسب الأرقام الرسمية مع أن الأرقام الحقيقية تصل إلى 40%. ويرى أن الإستثمارات الأجنبية التي تحتاجها إيران تعتمد على مصير الإتفاقية النووية فيما اضطرت الحكومة لفرض إجراءات تقشف لم تحظ بشعبية بين السكان والتي شملت على الحد من المعونات المالية ونظام الرعاية الإجتماعية. وتقول سنا وكيل الزميلة في تشاتام هاوس بلندن أن الحكومة بحاجة لنمو سنوي بنسبة 8% حتى تستطيع توفير وظائف لحوالي مليون طالب جامعي أنهوا دراستهم. وفي الوقت الحالي فالنمو لا يتعدى 4%. وفي البازار الكبير يمكنك شراء أي شيء من الفستق الحلبي إلى البهارات والحلويات والمواد الكهربائية والسجاد.

إلا أن البازار ليس مكاناً للتسوق فقط. فتجاره الذين ورثوا التجارة عن آبائهم وأجدادهم لعبوا دورا مهما في الحياة السياسية الإيرانية بما في ذلك الثورة الإسلامية في عام 1979 عندما دعموا القوى المعارضة للشاه. ورفض معظم التجار الذين قابلتهم الصحيفة الحديث عن السياسة وقللوا من أهمية العلاقة بين الكسل الإقتصادي والتوتر الجيوسياسي في المنطقة. وقال مندوب مبيعات: «لا أستطيع القول إن لا علاقة للعقوبات (بالوضع) ولكنها ليست الأمر الأكبر ولا يعني أن نتاجر بالمستورد أو التكنولوجيا المقيدة»، و»آفضل وأغلى المواد التي أبيعها تأتي من أصفهان». وقال تاجر سجاد إن مبيعاته زادت ليس بسبب السياح من الخارج ولكن بسبب الزوار الإيرانيين. ويقول الكاتب إن العزلة الإقتصادية تبدو واضحة في أكثر من طريقة في الحياة اليومية. فنظام «سويفت» لا يعمل بطريقة تجعل من بطاقات الائتمان بلا قيمة. ويحتاج المستثمر الاجنبي لحمل حقائب من المال معه لإيران مع ان الإيرانيين يستطيعون استخدام آلات السحب الآلي. ومن هنا فالعزلة كانت بمثابة رحمة للتجار المحلين. ولم تستطع شركات مثل أوبر الدخول في السوق الإيرانية ولهذا يحتاج الزائر لاستخدام سيارات الاجرة التي تعرف باسم «سناب». إلا أن تهديدات ترامب بفرض عقوبات لا علاقة لها بالإتفاقية النووية أصبحت مشكلة كبيرة كما يعترف المسؤولون البارزون.

وقال نائب وزير الخارجية عباس عراقجي «لدينا مناخ مدمر يمنع البنوك والشركات والشركات للعمل في إيران» و «لهذا لا تنتفع إيران من رفع العقوبات بشكل كامل ولا أعتقد استمرار الإتفاق على أي حال». ويتهم مسؤولون غربيون وأكاديميون ومنهم وكيل حكومة روحاني التي بالغت في تسويق الإتفاق للإيرانيين. وقال رجل أعمال مقيم في طهران «هناك عقود من سوء الإدارة» و «هي مصيدة كبيرة للحكومة، ولا يستطيعون حل المشكلة في ليلة وضحاها». ويشير في نهاية تقريره إلى مطالب إدارة ترامب إعادة النظر بالإتفاقية النووية. والتغييرات في إدارة ترامب وتعيين جون بولتون، مستشاراً للأمن القومي. ودعوات حلفاء واشنطن السعوديين والإسرائيليين ترامب بموقف متشدد من إيران. ويرى رجل الأعمال المقيم في طهران أن حالة عدم اليقين هي الأسوأ على اقتصاد إيران.