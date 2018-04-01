﻿قاسم اسطنبولي يطالب بإلزامية إدراج المسرح في المناهج الدراسية

بيروت – «القدس العربي»: احتفاء باليوم العالمي للمسرح انطلقت تظاهرة فنيّة بمشاركة فرق مسرحية وموسيقية من مدينة صور والقرى المجاورة من أمام سينما «ريفولي» في المدينة التي يتمّ تأهيلها وافتتاحها من قبل فريق متطوعي جمعية «تيرو» للفنون بتنظيم من إدارة مسرح إسطنبولي.

مؤسس مهرجان لبنان المسرحي الدولي الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي رأى «أن المسرح هو من أقدم أنواع الفنون التي عرفها التاريخ على مرّ العصور ولدى كافة الشـعوب».

وأضاف «أننا نحتفل باليوم العالمي للمسرح في لبنان على الرغم من كل الظروف التي يعانيها المسـرح في بـلادنا إلاّ أننـا نصـارع من أجـل البقـاء والاسـتمرارية عبر المتـطوعين والمـبادرات الفـرديّة وطـلاب معـاهد الفـنون».

وشدّد اسطنبولي على أهمية المسرح الذي وصفه بأنه «أب الفنون»، مطالباً «بإدراجه في المناهج الدراسية كمادة الزامية».

ومما قاله في هذا السياق «نحن متمسكون بالحلم والأمل في ظلّ غياب السياسات الداعمة للثقافة في هذا البلد الذي لا يوجد فيه أيّ مسرح وطنّي على غرار العديد من البلدان العربية، والمسرحي يعاني ما يعانيه في مهنة الفقر، فلا يمكن لنا بناء مسرح حقيقيّ من دون إلزامية مادة المسرح في المناهج الدراسية في لبنان، لذلك نطالب الدولة بالعمل على الإنماء المتوازي في جميع المناطق اللبنانية».

تجدر الاشارة إلى أنّ التظاهرة الاحتفالية بدأت بكرنفال وعروض الفضاء المفتوح مسرح الشارع ولوحات فنية لطلاب محترف «تيرو» للفنون ضمن فنون الفرجة كما عرضت أفلاما سينمائية قصيرة تحريكية ووثائقية ودرامية على شاشة سينما «ريفولي» للمرة الأولى منذ العام 1988.