﻿جين مقاوم للأدوية وصل إلى جميع المستشفيات حول العالم

لندن ـ الأناضول: حذّر فريق بحث دولي، من أن الجين الذي يساعد البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية الفعالة، وصل حاليا إلى المستشفيات في جميع أنحاء العالم. الدراسة قادها باحثون في كلية لندن الجامعية في بريطانيا بالتعاون مع باحثين من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، ونشروا نتائجها في دورية علمية. وأوضح الباحثون أن الجين الذي يحمل اسم mcr-1 يساعد البكتيريا على مقاومة عقار «كوليستين» وهو أحد المضادات الحيوية المتبقية التي لا تزال فعالة ضد البكتيريا المقاومة للعقاقير.

واكتُشف جين mcr-1 لأول مرة في الصين عام 2015 ومنذ ذلك الحين عُثر عليه في أكثر من 30 دولة أخرى.

ومن خلال تحديد تسلسل جينوم 110 سلالات بكتيرية ومقارنتها بالبيانات الجينومية الموجودة لدى الفريق، حدد الباحثون مجموعة كبيرة من متواليات الجينوم الإيجابية mcr-1مأخوذة من البشر وحيوانات المزارع المنتشرة عبر القارات الخمس.

وبفضل الدراسة الجديدة، اكتشف الباحثون أن مصدر انتشار هذا الجين هو مزارع الخنازير في الصين، وأن الانتشار بدأ على الأرجح في عام 2005 حتى وصل إلى المستشفيات في جميع أنحاء العالم.

واكتشف الباحثون ذلك، بعد أن تتبعوا انتشار الجين في جميع أنحاء العالم، باستخدام تقنيات التحليل الوراثي، التي يمكن أن تساعد العلماء في الحصول على طرق أفضل لوقف انتشار الجراثيم الخارقة في المستقبل.

ويتميز عقار «كوليستين» بتأثيره القوي والسريع علي الميكروبات السالبة لصبغة الجرام وخاصة السالمونيلا والـ»إي كولاي» ويعطي تأثيره القاتل على البكتيريا عن طريق الالتصاق بجدارها وإحداث توتر سطحي لغلاف الخلية البكتيرية ما يتسبب في تدميره.

ويُعرف «كوليستين» بأنه المضاد الحيوي المخلص أو «الملاذ الأخير» لأنه يُستخدم عندما تتوقف أجسام المرضى عن الاستجابة للمضادات الحيوية الأخرى.

وينجم عن تناول هذا المضاد الحيوي آثار جانبية سامة، ولكن الأطباء يستخدمونه بشكل متزايد، نتيجة اتساع نطاق مقاومة مسببات الأمراض.