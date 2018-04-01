﻿حكم غيابي في الكويت بإعدام لبناني وزوجته السورية قتلا خادمة

الكويت ـ أ ف ب: أصدرت محكمة كويتية أمس الأحد حكما غيابيا بالإعدام شنقا بحق لبناني وزوجته السورية بتهمة قتل خادمة فليبينية عثر على جثتها مخبأة في ثلاجة، حسب ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر إن محكمة الجنايات الكويتية أصدرت الحكم الغيابي بإعدام الزوجين بتهمة قتل الخادمة جوانا ديمافيليس (29 عاما) في قضية أجّجت خلافا دبلوماسيا بين الفلبين والكويت.

وأشار المصدر إلى أن الحكم «ابتدائي ويحق للمتهمين معارضته إن عادا إلى الكويت».

وكانت النيابة العامة الكويتية وجّهت للزوجين تهمة قتل الخادمة عمدا مع سبق الإصرار والترصد بعد ضربها. كما اتهمت الزوج بتزوير محررات رسمية من خلال «بلاغ كاذب» بهروب المجني عليها من المنزل.

وعثرت الأجهزة الأمنية الكويتية قبل نحو شهرين على جثة الخادمة الفليبينية في ثلاجة الشقة التي كان يقيم فيها الزوجان وغادراها إلى لبنان قبل أكثر من عام.

واعتقل الزوجان اللبناني نادر عصام عساف وزوجته السورية في دمشق، وتم نقله إلى لبنان بينما أبقت السلطات السورية زوجته على أراضيها.