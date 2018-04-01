﻿مستقبل السيارات ذاتية القيادة مهدد بعد حادث قاتل

واشنطن ـ أ ف ب: أعلنت شركة «تيسلا» الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية أن نظام التحكم الآلي كان يعمل أثناء الحادث القاتل الذي وقع هذا الأسبوع في كاليفورنيا، الأمر الذي يطرح مخاوف على مستقبل صناعة السيارات الذاتية القيادة.

ونظام التحكّم الآلي (أوتوبايلوت) هو شكل أوليّ من أشكال القيادة الذاتية للسيارة التي لا تتطلّب في أشكالها المتقدّمة أي تدخّل من السائق.

وتثير هذه السيارات، على غرار تقنيات الذكاء الاصطناعي، اهتماما كبيرا من جانب المستهلكين وأيضا المستثمرين والأوساط العلمية والتكنولوجية.

لكن حادثا وقع في الآونة الأخيرة ألقى بمزيد من ظلال الشكّ على سلامة هذه السيارات.

ففي 23 آذار/مارس،اصطدمت سيارة «تيسلا» من طراز «مودل اكس» بحاجز فاصل معدني على طريق سريع بالقرب من ماونتن فيو في كاليفورنيا، وقد توفي السائق في المستشفى متأثرا بإصابته.

وكشفت مجموعة «تيسلا» للسيارات الكهربائية أن برمجية القيادة الذاتية «أوتوبايلوت» كانت قيد التشغيل وقت حادث السير القاتل، وهو ما أجج المخاوف بشأن هذا النوع من الأنظمة.

وتبيّن أن ضحية الحادث هو مهندس في الثامنة والثلاثين يعمل في مجموعة «آبل» وقد نقل إلى المستشفى وفارق الحياة فيه. وأوضحت «تيسلا» في بيان أن السائق لم يستجب كما يجب لتحذيرات بصرية وسمعية كانت تحضّه على الانتباه.

وقالت الشركة «تلقى السائق تحذيرات بصرية عدة، وتحذيرا مسموعا ينبّهه إلى ضرورة أن يمسك المقود بيديه»، لكن تبيّن أنه لم يفعل ذلك في الوقت المناسب.

وذكّرت الشركة التي يملكها رجل الأعمال الأمريكي الرائد في مجال التقنيات الحديثة إلون ماسك أن هذا النوع من الأنظمة المساعدة للسائق يساهم في تقليل الحوادث. وكانت الصور التي انتشرت عن السيارة المهشّمة صادمة، وفسّرت الشركة حجم الضرر الكبير بأن هيكلا لتخفيف الصدمات في الشارع انتُزع من مكانه بعد حادث جرى في المكان نفسه، فارتطمت السيارة بحاجز إسمنتي.

وجاء في البيان «لم نر في حياتنا هذا القدر من الضرر في حوادث أخرى» تعرّضت لها سيارات من هذا النوع.