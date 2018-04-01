﻿محطة الفضاء الصينية ستتحول اليوم إلى كرة نار في الجو

بكين ـ أ ف ب: ستدخل محطة فضاء صينية مهجورة في الغلاف الجوي للأرض اليوم الأثنين بسرعة تزيد عن 26 ألف كيلومتر في الساعة لتتحول إلى كتلة نار وتتشظى، على ما أعلنت السلطات الصينية أمس الاحد.

ويتوقع أن يسقط مختبر «تيانغونغ-1» الاثنين بتوقيت بكين على ما أوضحت الهيئة الصينية للرحلات الفضائية المأهولة ما يتلاقى تقريبا مع توقعات وكالة الفضاء الأوروبية.

ويتوقّع أن تسقط في مكان ما بين نيوزيلندا والغرب الأمريكي، لكنها لن تصل إلى الأرض كتلة واحدة. وقالت سلطات الفضاء في بكين: «لا داعي للقلق» فهذه المحطة «لن تتحطم على الأرض بعنف كما هي الحال في أفلام الخيال العلمي، بل ستتفتت» في الغلاف الجوي للأرض، وتبدو كألعاب نارية في السماء، مشكلة «عرضا مذهلا» في السماء يشبه الزخّات النيزكيّة.

ووضع هذا المختبر «تيانغونغ-1» ويعني اسمه «القصر السماوي» في مدار الأرض في العام 2011. واستخدم لإجراء اختبارات طبية، وكان يعتبر مرحلة تمهيدية لبناء محطة فضاء دولية. وكان مقررا أن يدخل المختبر الغلاف الجوي بشكل متحكّم فيه، لكنه تعطّل في آذار/مارس من العام 2016 مثيرا بعض المخاوف حول إمكانية سقوطه على الأرض.

وبسبب فقدان السيطرة، تتجّه المحطة تلقائيا نحو الأرض بفعل الجاذبية.

وأكدت بكين أن خطر إصابة أي إنسان بشيء من البقايا المتفتتة للمحطة لا يزيد عن واحد من 700 مليون. فمعظم القطع ستحترق وتتفتت وتتناثر في الهواء بسبب الاحتكاك بسرعة كبيرة جدا مع طبقات الجو.

ومن الأمور التي تقلّل الخطر أيضا أن البحار تحتل 70 ٪ من مساحة الأرض، أي أن نسبة سقوط ما تبقى من قطع صغيرة هي أعلى في الماء منها على اليابسة.