أتليتيكو مدريد يفوز وبلنسية يعزز موقعه في المربع الذهبي

مدريد: فاز أتليتيكو مدريد على ضيفه المتعثر ديبورتيفو لاكورونيا 1-صفر دون أن يلعب دييغو كوستا وأنطوان جريزمان في التشكيلة الأساسية ليقلص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى تسع نقاط في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الأحد.

وسجل المهاجم الفرنسي كيفن جاميرو الهدف الوحيد في اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 34 أمام الفريق المهدد بالهبوط ديبورتيفو. وحصل أتليتيكو على الخطأ بعدما ارتكب بيدرو موسكيرا خطأ ضد منافسه ساؤول نيجيز داخل المنطقة.

ودخل جاميرو التشكيلة الأساسية وقاد خط الهجوم في ظل إيقاف الهداف جريزمان وعدم جاهزية كوستا بشكل تام رغم أن مهاجم إسبانيا شارك كبديل في الشوط الثاني بدلا من الشاب كارلوس إيزاك.

ولم يحقق ديبورتيفو بعد أي فوز في 2018 لكنه صنع عدة فرص خطيرة.

وكان بوسع ديبورتيفو التقدم بهدف عن طريق لوكاس بيريز مهاجم أرسنال السابق لكن يان أوبلاك حارس أتليتيكو أنقذ الفرصة.

وفي الشوط الثاني تدخل الحارس السلوفيني أوبلاك وأبعد محاولة أخرى من بيريز.

وأهدر موسكيرا فرصة خطيرة قبل نهاية الشوط الأول عندما وصلت إليه الكرة بالقرب من المرمى لكنه سدد بعيدا.

وفي الشوط الثاني تدخل لوكاس فرنانديز مدافع أتليتيكو وأبعد الكرة في توقيت مثالي قبل أن يسدد بيريز المتجه نجو المرمى.

ويحتل أتليتيكو المركز الثاني في الدوري برصيد 67 نقطة بعد 30 مباراة. ويتصدر برشلونة الدوري وله 76 نقطة ويأتي ريال مدريد حامل اللقب ثالثا برصيد 63 نقطة.

ويقبع ديبورتيفو في المركز 19 برصيد 20 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن منطقة الأمان.

وفي وقت سابق وبفضل ركلة جزاء أيضا فاز ملقة 1-صفر على فياريال.

وسجل تشوري كاسترو هدف اللقاء الوحيد بعد مرور 37 دقيقة.

ولا يزال ملقة في المركز 20 والأخير برصيد 17 نقطة بينما تجمد رصيد فياريال عند 47 نقطة في المركز الخامس.

وعزز بلنسية موقعه في المركز الرابع واقترب من العودة إلى دوري أبطال أوروبا عقب فوزه 1-صفر على ليغانيس بفضل هدف رودريغو مورينو.

ويملك بلنسية 62 نقطة بالمركز الرابع وبفارق نقطة واحدة عن ريال.

كما تعادل إسبانيول دون أهداف مع ألافيس وإيبار مع ريال سوسيداد بالنتيجة ذاتها. (رويترز)