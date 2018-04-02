مقتل ستة شرطيين اختناقا خلال تمرد في سجن مكسيكي

كوتزاكولكوس: قتل سبعة أشخاص، بينهم ستة شرطيين قضوا اختناقا بدخان حريق أشعله سجناء خلال عملية لقمع تمرد في سجن بولاية فيراكروز في شرق المكسيك، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

ووقع العصيان في سجن لا توما بمنطقة اماتلان، بحسب ما اعلنت حكومة الولاية في بيان.

وأوضح البيان انه فيما كان عناصر الشرطة يدخلون حرم السجن للسيطرة عليه “تمت مهاجمتهم ومحاصرتهم في مكان مغلق. السجناء أضرموا النار وقد أدى الدخان إلى موتهم اختناقا”.

وأضاف البيان ان قمع التمرد أسفر أيضا عن إصابة 15 شرطيا و7 سجناء بجروح، مشيرا إلى أن اثنين من السجناء الجرحى بحالة حرجة.

وكانت حصيلة أولى أوردها المصدر نفسه افادت بمقتل سبعة شرطيين.

واستدعى قمع التمرد انتشار قوة من الجيش حول السجن لمؤازرة الشرطة اثناء تدخلها.

وغالبا ما تشهد السجون المكسيكية عمليات تمرد وقتل وفرار حيث للعصابات الاجرامية نفوذ كبير.

وتسود الجريمة المنظمة ولاية فيراكروز. (أ ف ب)