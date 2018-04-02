هيومن رايتس ووتش تدين إطلاق الحوثيين صواريخ على السعودية

دبي: دانت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين إطلاق قوات الحوثيين في اليمن صواريخ بالستية على مناطق مأهولة في السعودية، ما أدى إلى مقتل عامل مصري واصابة اخرين في الرياض.

واطلق الحوثيون سبعة صواريخ بالستية على السعودية في 25 آذار/ مارس، كما اعلن التحالف العسكري بقيادة الرياض. واعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخين آخرين بعد ذلك.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان إن هذه الصواريخ “انتهكت قوانين الحرب”، موضحة أنه “عندما تُوجّه هذه الهجمات عمدا أو عشوائيا نحو مناطق مأهولة بالسكان أو أهداف مدنية، فإنها تنتهك قوانين الحرب”. وتابعت “قد يكون الذين أمروا بمثل هذه الهجمات مسؤولين عن جرائم الحرب”.

من جانبها، قالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة إن “على الحوثيين أن يوقفوا فورا هجماتهم الصاروخية العشوائية على المناطق المأهولة بالسعودية”.

وأعلن التحالف الخميس اعتراض صاروخ اطلق تجاه مدينة جازان في جنوب المملكة. بينما اعترضت دفاعات السعودية صاروخا آخرا السبت باتجاه مدينة نجران في جنوب السعودية، وأدى إلى اصابة شخص واحد هندي الجنسية.

واتهم التحالف الذي تقوده السعودية إيران بتزويد الحوثيين بهذه الصواريخ وهدد بمهاجمة هذا البلد بشكل مباشر. الا أن طهران نفت الاتهامات السعودية.

ومنذ 26 آذار/ مارس 2015، تقود السعودية التحالف العسكري دعما لسلطة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين الشيعة المتهمين بتلقي الدعم من طهران.

وأدى النزاع إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص واصابة نحو 53 الفا في ظل أزمة انسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا. (أ ف ب)