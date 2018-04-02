“القصر السماوي” الصيني ينتهي رمادا في الغلاف الجوي للأرض- (فيديو)

بكين: دخلت المحطة الفضائية الصينية “تيانغونغ-1″ في الغلاف الجوي للأرض فجر الإثنين حيث احترقت وتفتتت في سماء جنوب المحيط الهادئ، بعد عامين من فقدان السيطرة عليها.

وبعد بضعة أيام من الغموض، دخلت المحطة، وهي مختبر فضائي يعني اسمه القصر السماوي، الغلاف الجوي للأرض عند الساعة 00,15 بتوقيت غرينيتش، أي قبيل الوقت المرتقب بحوالى ربع ساعة.

وقال المكتب الصيني المسؤول عن تصميم المركبات الفضائية في بيان “معظم أجزاء المحطة دُمّرت لدى دخولها الغلاف الجوي” إذ يؤدي الاحتكاك بطبقات الجو إلى احتراق أي جسم يدخل بسرعة عالية.

لكن المكتب لم يوضح مكان السقوط بدقة.

وكانت السلطات الصينية طمأنت إلى أن سقوط المحطة لن يسبب أية أضرار بل هو سيكون أشبه بعرض ألعاب نارية ممتع في السماء، يشبه الزخّات النيزكية.

- فوق المحيط

لكن لا يبدو أن أحدا لم يتمكّن من مشاهدة ذلك، إذ إن المحطة، بحسب ما قالت الصين، احترقت في سماء المحيط.

وقبل أن تتحطّم تماما مرّت في سماء كوريا الشمالية واليابان حيث كانت الشمس ما زالت مشرقة، فلم يكن ممكنا مشاهدتها، بحسب عالم الفضاء جوناثان ماكدويل الباحث في مركز الفيزياء الفلكية في جامعة هارفارد سميثسونيان الأميركية.

وأكّدت الولايات المتحدة دخول المحطة غلاف الأرض في سماء المحيط الهادئ، متحدّثة عن خطأ في تقديرات الصين للوقت مقداره دقيقة واحدة.

وضعت المحطة التي كان وزنها يبلغ ثمانية أطنان، في مدار الأرض في أيلول/ سبتمبر من العام 2011، وكان مقررا أن تدخل الغلاف الجوي بشكل مدروس، لكن الصين فقدت السيطرة عليها في آذار/ مارس 2016، وهو ما أثار القلق حينئذ من إمكانية سقوطها على الأرض وتسببها بأضرار.

وبحسب وكالة الفضاء الأوروبية، فإن المهندسين الصينيين لم يكونوا قادرين على التحكم بمحركات المحطة، الأمر الذي جعلها تهبط بشكل عشوائي، لكن الصين كانت تؤكد مرارا أنها ما زالت تتحكم بالمحطة.

والاثنين، اتهمت صحيفة “غلوبال تايمز″ الصينية الصادرة بالانكليزية وسائل الإعلام الأجنبية بتضخيم الأمر “لأن بعض الدول الغربية تحاول إثارة الغبار حول قطاع الفضاء الصيني الآخذ بالنمو”.

- واحد على 700 مليون

على مدى السنوات الماضية، استخدم “القصر السماوي” لإجراء اختبارات طبية. وكان يعتبر مرحلة تمهيدية لبناء محطة فضاء دولية.

وأكدت بكين قبل أيام أن خطر إصابة أي إنسان بشيء من البقايا المتفتتة للمحطة لا يزيد عن واحد من 700 مليون. فمعظم القطع ستحترق وتتفتت وتتناثر في الهواء.

وهي ليست المرة الأولى التي يدخل فيها جهاز فضائي لا سيطرة عليه في الغلاف الجوي للأرض، بل إن هذا الأمر قد تكرر ستة آلاف مرة في ستين عاما من الرحلات الفضائية.

وفي مرة واحدة فقط أصابت قطعة صغيرة من الركام شخصا بجروح في كتفه، بحسب وكالة الفضاء الأوروبية.

- برنامج فضائي طموح

ومحطة “القصر السماوي” هي الجهاز الخمسون من حيث الحجم في ترتيب الأجسام والأجهزة التي دخلت غلاف الأرض بشكل غير متحكّم فيه منذ العام 1957، بحسب جوناثان ماكدويل، الباحث في مركز هارفرد سميثسونيان للفيزياء الفلكية في الولايات المتحدة.

وتنظر الصين إلى قطاعها الفضائي على أنه رمز للتقدّم والقوّة في ظلّ حكم الحزب الشيوعي الأوحد.

وهي أنفقت عليه مليارات الدولارات لتعويض تأخيرها عن الولايات المتحدة وأوروبا.

لكن هذا القطاع واجه الكثير من النكسات.

ومن المشاريع الطموحة التي تعتزم بكين تنفيذها، إقامة قاعدة فضائية في مدار الأرض مع حلول العام 2022، وإرسال رحلة مأهولة إلى القمر، وإرسال مركبة غير مأهولة إلى مدار المريخ قرابة العام 2020 ثم إنزال مسبار على سطحه. (أ ف ب)