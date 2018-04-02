إغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل بشكل نهائي

موسكو: أعلن القنصل والمستشار الروسي في سياتل، الولايات المتحدة، خاليت أيسين، الاثنين، أنه تم إغلاق القنصلية العامة الروسية نهائياً بالمدينة، وأكد إخلاء مبنى القنصلية من كافة الأغراض.

وبحسب وكالة الانباء الروسية “سبوتنيك” الاثنين، أكد أيسين أنه تم إخطار وزارة الخارجية الأمريكية بإغلاق القنصلية في الفترة التي حددها الجانب الأمريكي، قبل نهاية الاول من نيسان/أبريل الجاري.

وقال أيسين، لـ “سبوتنيك” عبر الهاتف: “اجتمعت إدارة القنصلية العامة مع مكتب وزارة الخارجية في سياتل، وأشارت إلى أن أعمال القنصلية العامة – وفقاً لقرار السلطات الأمريكية – قد توقفت”.

وأوضح أيسين أنه قد تمت دعوة مسؤولي وزارة الخارجية للصعود وتفتيش الأقسام في الطابق الخامس والعشرين من المبنى الواقع وسط المدينة، إلا أنهم رفضوا، مضيفاً: “قالوا إنهم سيزورون مكتبنا غدا، وسيكون القنصل هناك في حال وجود أية شكاوى…”.

وكان عدد من الدول الأوروبية، بالاضافة إلى الولايات المتحدة وكندا، أعلنت يوم الاثنين الماضي طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها.

وأعلنت السلطات الأمريكية – على وجه الخصوص – أنها ستطرد 48 دبلوماسياً روسياً و12 موظفاً من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، فضلاً عن إغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل، على خلفية تسميم سيرجى سكريبال الجاسوس الروسي السابق، الذى تحول الى عميل مزودج، في بريطانيا. (د ب أ)