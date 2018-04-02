ارتفاع حصيلة شهداء “مسيرة العودة” في غزة إلى 17 فلسطينيا

غزة: ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين، في قطاع غزة، الذين قضوا في “مسيرة العودة”، الجمعة، إلى 18، باستشهاد شاب متأثراً بجراحه، اليوم الإثنين.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان إنّ، “الشاب فارس الرقب (29 عاماً) استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها يوم الجمعة الماضية، بعيار ناري في البطن، شرق مدينة خانيونس، جنوبي القطاع″.

ويرتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا جرّاء العدوان الإسرائيلي على المتظاهرين، قرب السياج الفاصل، إلى 18.

كما بلغت عدد الإصابات في صفوف المتظاهرين، الذين يخرجون بشكل يومي قرب حدود غزة، منذ الجمعة الماضية، 1500، وفق الصحة الفلسسطينية.

ولليوم الرابع على التوالي، يتجمّع عشرات الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم بمسيرات “العودة” السلمية، لإحياء الذكرى الـ(42) ليوم الأرض.

“ويوم الأرض”، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس/ آذار 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة من تلك الأراضي. (الأناضول)