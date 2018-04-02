البرلمان الإثيوبي يصادق على تعيين “أبي أحمد” رئيسا للوزراء

أديس أبابا: صادق مجلس النواب الإثيوبي، الاثنين، على تعيين أبي أحمد علي رئيسًا للوزراء، خلفًا لـ”ماريام ديسالين”، الذي استقال، في 15 فبراير الماضي، من رئاسة الائتلاف الحاكم والحكومة.

جاء ذلك خلال جلسة استثنائية عقدها البرلمان الاثنين للمصادقة على رئيس الوزراء الجديد وفقا للدستور.

وحضر 478 نائبا الجلسة من مجموع 547 صوّتوا وافقوا بالإجماع على تعيين أبي أحمد رئيسا للوزراء، وعقب ذلك أدى” أبي أحمد ” اليمين الدستورية.

والثلاثاء الماضي انتخب مجلس الائتلاف الحاكم، أبي أحمد علي رئيسًا جديدًا له.

وأبي أحمد (41 عامًا) هو سياسي مسلم من قومية “الأورومو”، ويترأس، منذ 22 فبراير/ شباط 2018، “الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو”، أحد أحزاب الائتلاف.

ويتكون الائتلاف، الذي تشكل عام 1989، من: “جبهة تحرير شعب تجراي”، و”الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو”، و”الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا”، إضافة إلى “الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا”.

ويضم مجلس الائتلاف الحاكم 180 عضوا، بواقع 45 عضوًا من كل حزب في الائتلاف، وهو أعلى هيئة تنفيذية في الائتلاف، ويجتمع مرتين سنويا، وتوكل إليه مهمة اتخاذ القرارات الرئيسية في الائتلاف. (الأناضول)