مسلحون يستهدفون قاعدة أمريكية في الرقة بقذيفتي هاون- (فيديو)

“القدس العربي”: أعلن فصيل مسلح يسمي نفسه “المقاومة الشعبية في المنطقة الشرقية” بسوريا، استهدافه قاعدة أمريكية في ريف محافظة الرقة.

وفي بيان نشره على صفحته في موقع “فيسبوك” مساء الأحد، قال الفصيل: “قامت المقاومة الشعبية مساء هذا اليوم بإطلاق قذيفتي هاون على مقر القوات الأمريكية المتمركزة في مقر اللواء 92 جنوب بلدة عين عيسى”.

وتابع: “المقاومة الشعبية تعاهدكم على استمرارها دك القوات الأمريكية المحتلة أينما وجدت، حتى تطهير كامل التراب السوري من المحتل الأمريكي”.