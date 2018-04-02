مسلحون يستهدفون قاعدة أمريكية في الرقة بقذيفتي هاون- (فيديو)
Apr 02, 2018
“القدس العربي”: أعلن فصيل مسلح يسمي نفسه “المقاومة الشعبية في المنطقة الشرقية” بسوريا، استهدافه قاعدة أمريكية في ريف محافظة الرقة.
وفي بيان نشره على صفحته في موقع “فيسبوك” مساء الأحد، قال الفصيل: “قامت المقاومة الشعبية مساء هذا اليوم بإطلاق قذيفتي هاون على مقر القوات الأمريكية المتمركزة في مقر اللواء 92 جنوب بلدة عين عيسى”.
وتابع: “المقاومة الشعبية تعاهدكم على استمرارها دك القوات الأمريكية المحتلة أينما وجدت، حتى تطهير كامل التراب السوري من المحتل الأمريكي”.