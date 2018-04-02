وفاة كاتب السيناريو ستيفن بوشكو

واشنطن – “القدس العربي”

توفي كاتب السيناريو والمنتج الأميركي ستيفن بوشكو عن عمر يناهز 74 عاماً.

وألفبوشكو عدد من المسلسلات الشهيرة مثل “هيل ستريت بلوز″ و”أل إيه لو” و”دوغي هاوزر”، بحسب ما أعلن مساعده فيليب أرنولد.

وأضاف أرنولد إن بوشكو توفي صباح الأحد محاطاً بالعائلة، بعد صراع مع مرض السرطان في الدم.

وحاز بوشكو عشر مرات جوائز “برايم تايم إيمي أووردز، وهو اشتهر بأسلوبه الواقعي والجريء.

وكتب روبرت إيغر المدير العام لمجموعة ديزني في تغريدة عبر تويتر “اليوم، فقد قطاعنا شخصا رؤويا وقوة إبداعية، ومخاطرا وراوي قصص”.

أما المخرج جوس ويدون فقد وصفه بأنه “أسطورة غيّرت التلفزيون أكثر من مرّة”.