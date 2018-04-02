السفير الفرنسي في عمان يربي “الدجاج” داخل منزله- (فيديو)

عمان- “القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو السفير الفرنسي في العاصمة الأردنية عمان، ديفيد بيرتولوتي، وهو يربي الدجاج في داخل منزله الواقع بالقرب من سفارة بلاده، إذ يحرص السفير على تناول البيض الطازج مما يملكه من دجاج وديك رومي.

وظهر السفير بيرتولوتي الذي أجرى حوارا صحافيا مع الطفل مجد محمد عرسان (6 سنوات) ضمن واجب مدرسي، في مقطع الفيديو وهو يشرح للطفل عن دجاجاته.

ودعا السفير خلال اللقاء طلاب الأردن للجد والعمل، مبينا انه أصغر سفير لدولة أجنبية في الأردن.