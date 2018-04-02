هل خطبت نادين الراسي؟ (صور)

بيروت – “القدس العربي”

نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي صورة لخاتم خطوبة وضعته في يدها على موقع انستغرام، وأرفقتها بعبارة “كل ما أريده هو أن أمضي حياتي، أحبك وأسعدك”.

وعلّقت: “نعم أقبل”، مضيفة: “صفحة جديدة، تحدٍ جديد، الحب هو الحب في الاوقات الجيدة والسيئة، حبيبي، أملي، واختصرت اسم الرجل الذي لم تكشف عن هويته بحرفي “ch”.

واليوم نشرت نادين الراسي صورة أخرى للقديس مار شربل، وأرفقتها بجملة “ينعاد عالجميع وانشالله كذبكن يكون بس بأول نيسان ما يمد معكن.. كا نيسان وإنتوا بخير “كذبة بيضا” تسلينا شوي وهلق وقت الجد… يا مار شربل إنت بتعرف ليه جيت لعندك”، مؤكدةً بذلك أنّ خطوبتها كذبة أول نيسان.