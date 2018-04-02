قناة سعودية تبلغ ضيفاً بوفاة والده على الهواء- (فيديو)

“القدس العربي”: أبلغ مقدم أحد البرامج بقناة (بداية السعودية) ضيفه نبأ وفاة والده أثناء البث المباشر، مما أدي لانهيار الضيف على مرأى ومسمع المشاهدين.

وأثارت الواقعة موجه من السخط ضد القناة ومقدم البرنامج، مما دفع القناة لإصدار بيان تؤكد فيه عدم علمها المسبق بالواقعة كما أعلنت عن إيقاف معد البرنامج عن العمل.

وتسائل الكاتب السعودي وليد الظفيري إذا كانت القناة محصنة ضد العقاب على ما اقترفته بحق ضيف البرنامج.