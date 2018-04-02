244 مستوطناً إسرائيلياً يقتحمون المسجد الأقصى

القدس: اقتحم 244 مستوطناً إسرائيلياً، الإثنين، المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، في اليوم الثالث لعيد “الفصح” العبري.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان اليوم، أن “244 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى من باب “المغاربة”، الخاضع لسيطرة الشرطة الإسرائيلية بشكل كامل منذ احتلال القدس عام 1967″.

وأضافت أيضاً “أن عنصرين من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا المسجد اليوم”.

وقام المستوطنون بأداء صلواتهم الصامتة وطقوسهم التلمودية، عند الجهة الشرقية في المسجد الأقصى بحماية الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية.

من جهة ثانية، منعت شرطة الاحتلال مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في دائرة الأوقاف، فراس الدبس، من دخول المسجد الأقصى، إلى جانب عدد من الحراس بشكل جزئي.

وقال الدبس، في تصريح صحافي مقتضب، اليوم، ” إن الشرطة أبلغته بمنعه من الدخول حتى إشعار آخر”، مضيفاً أن الاحتلال يريد منعه من توثيق الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.(الأناضول)